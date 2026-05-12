Gelebte Interdisziplinarität zum internationalen Tag der Pflege im Passauer Wolf Nittenau

Zum internationalen Tag der Pflege am 12. Mai stellt das Passauer Wolf Reha-Zentrum Nittenau die Stärke des Teams in den Fokus. Gemeinsam ein Ganzes: Effektive medizinische Abläufe brauchen das Miteinander aller Berufsgruppen. Der Aktionstag wird im Passauer Wolf genutzt, um die Bedeutung eines starken Pflege-Teams und die Bedeutung des multiprofessionellen Miteinanders hervorzuheben. Rund um einen Foodtruck entsteht Raum für Austausch, Begegnung und gelebte Wertschätzung.



Dank und Anerkennung



»Unsere Mitarbeiter leisten Tag für Tag Enormes – fachlich wie menschlich. Der internationale Tag der Pflege ist für uns ein wichtiger Anlass, um Danke zu sagen und diese Leistung sichtbar zu machen«, betont Tatjana Braun, Leitung Pflegedienst im Passauer Wolf Nittenau. Die Mitarbeiter dürfen sich über einen Foodtruck mit frisch zubereiteter Pizza und Getränke freuen. Abteilungsübergreifend haben alle die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen und den Teamgedanken aktiv zu stärken. Wie Tatjana Braun erklärt, ist die Wahl der Pizza dabei bewusst getroffen worden: »Sie steht symbolisch für das Motto des Tages: ›Jeder ein wichtiges Stück – zusammen ein starkes Ganzes‹. Damit wird verdeutlicht, wie entscheidend das Zusammenspiel aller Berufsgruppen für eine erfolgreiche und ganzheitliche Patientenversorgung ist.«



Moderne Arbeitsbedingungen



Neben einer Kultur für ein verantwortungsvolles Miteinander setzt der Passauer Wolf auch auf moderne und mitarbeiterorientierte Arbeitsbedingungen in der Pflege. Flexible Dienstpläne und individuelle Arbeitszeitmodelle ermöglichen es den Mitarbeitern, Beruf und Privatleben besser miteinander zu vereinbaren. »Pflege braucht gute Rahmenbedingungen. Mit unseren flexiblen Arbeitszeitmodellen gehen wir gezielt auf die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter ein und schaffen so ein Arbeitsumfeld, das sowohl professionell als auch persönlich überzeugt«, sagt Tatjana Braun. Eine weitere Besonderheit für Pflegekräfte im Passauer Wolf ist das Arbeiten mit modernster Technologie, wie z. B. den Mobilizer, der dabei hilft, ergonomisch zu arbeiten. Zusätzlich werden ausländische Pflegekräfte mit eigens durchgeführten Anpassungslehrgängen und Sprachkursen auf dem Weg zur Anerkennung unterstützt. Darüber hinaus profitieren Pflegekräfte von Weiterbildungsangeboten. Für das Engagement optimale Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter zu schaffen, wurde der Passauer Wolf vergangenes Jahr vom Magazin Stern als »Deutschlands ausgezeichneter Arbeitgeber Pflege« geehrt.

(lifePR) (