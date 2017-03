Rapunzel ist bester Lebensmittelhersteller im deutschen Mittelstand

„Wir hatten immer reichlich Ausdauer und wir trauen uns Produkte zu, die nicht jeder macht oder lassen an anderer Stelle welche weg, die vermeintlich angesagt sind“, erklärt Rapunzel Gründer Joseph Wilhelm das Erfolgsrezept des Unternehmens, das seit 1974 von Anfang an ausschließlich Bio-Produkte herstellte. „Wenn man Trends hinterherläuft, ist man immer zu spät“, so Wilhelm.Außerdem baut der Unternehmer darauf, die rund 350 Beschäftigten am Betriebsstandort in Legau und Bad Grönenbach nicht mit Druck durch Umsatzziele oder ähnliches zu belasten. „Motivation kann man nicht anweisen. Wichtig ist daher der Spaß bei der Arbeit. Dann machen die Leute Dinge richtig und die Zahlen stimmen von ganz alleine“, betonte Wilhelm im Interview mit „Die Welt“.In die Top 100 kamen in dem Ranking nur Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum nachweislich herausragende Ergebnisse erzielt haben. Hier dominieren in der MSG-Bewertung Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau, fast jede dritte Firma in der Rangliste stammt aus dieser Branche. Insgesamt sind nur drei Lebensmittelproduzenten vertreten.Mehr dazu unter https://www.welt.de/wirtschaft/article163013684/Das-sind-die-besten-deutschen-Unternehmen.html