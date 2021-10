Rapunzel bleibt mit nächster Generation in Familienhand

Der Generationswechsel in den oberen Führungsebenen von Rapunzel Naturkost geht weiter: Zwei Töchter des Firmengründers Joseph Wilhelm, Seraphine Wilhelm und Rosalie Dorn, führen künftig als Abteilungsleiterinnen wichtige Unternehmensbereiche.



Die Rapunzel Naturkost GmbH ist ganz bewusst zu 100 Prozent in Familienbesitz. Seit 2017 sind alle Kinder von Joseph Wilhelm Gesellschafter des Unternehmens. Nun übernehmen zwei der Gründertöchter als Abteilungsleiterinnen weitere Verantwortung im Unternehmen.



Seraphine Wilhelm betreut als Abteilungsleiterin die Bereiche Marketing sowie das künftige Besucherzentrum mit Bio-Supermarkt und Gastronomie. Rosalie Dorn ist als Abteilungsleiterin für die Bereiche Controlling, Finanzbuchhaltung und Prozesse verantwortlich.



Seraphine Wilhelm startete ihre Berufslaufbahn mit einer Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau bei Rapunzel. Anschließend zog es sie in die Ferne nach New York, Boston und Berlin, wo sie langjährige Berufserfahrung im Eventbereich und Gastronomie sammelte und einen Abschluss als Master of Business Administration absolvierte. Im Jahr 2018 kehrte sie zurück ins Allgäu und unterstützte zunächst als Assistentin die Geschäftsleitung des Naturkost-Herstellers.



Rosalie Dorn absolvierte vor ihrem Studium ein Praktikum bei Rapunzel Türkei in Ören. Ihre Bachelorarbeit war der Auslöser für den ersten Nachhaltigkeitsbericht, den sie auch maßgeblich mitkonzipierte. Als Nachhaltigkeitsbeauftragte ist sie dem Thema treu geblieben und koordiniert den abteilungsübergreifenden Austausch hierzu. Nach ihrem Master sammelte sie internationale Berufserfahrung in einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Bereich Prozesse & IT. Seit 2019 unterstützte sie bei Rapunzel die kaufmännische Geschäftsleitung.



Damit rücken zwei weitere Kinder des Firmengründers in die obere Führungsebene auf. Bereits seit 2019 verantwortet der Sohn Leonhard Wilhelm als Geschäftsführer die Bereiche Verkauf, Rohstoffhandel, Private Label sowie Einkauf und Rohstoffsicherung.

(lifePR) (