Rapunzel Welt lockte am Wochenende 30.000 Besucher ins Allgäu

Für das Eröffnungswochenende ließ sich der festivalerfahrende Naturkosthersteller einiges an Unterhaltung der Gäste einfallen. Und dieses Konzept ging auf. Denn allein am ersten Wochenende wurde die Besuchermarke von 30.000 geknackt, mehr als auf den bisherigen Eine Welt Festivals. Und es war einiges geboten: Vorträge, Koch-Shows, ein großes Kinderprogramm, Yoga, Konzerte und vieles mehr. Das Architektenteam erklärte auf Führungen die Besonderheiten dieses Gebäudes sowie die nachhaltige Bauweise.Das neue Besucherzentrum ist ein vielseitiger Erlebnisraum für Jung und Alt. Herzstück ist ein Museum rund um Bio mit interaktiven Stationen zu Bio-Anbau, fairem Handel, aber auch zu vollwertiger Ernährung und der Vermeidung von Lebensmittelverschwendung. Wie aus Rohkaffee duftender Kaffee wird, erfahren die Gäste in der gläsernen Kaffee-Rösterei. Im Tropenhaus sehen sie den Kaffeepflanzen beim Wachsen zu und im Bistro genießen sie eine Tasse Kaffee.Während der Herbstferien, die in vielen Bundesländern noch bis 5. November gelten, gibt es extra Veranstaltungen. Mitarbeitende von Rapunzel laden zu Reisen in die Welt des Kaffees und Schokolade ein – mit Vorträgen und Verkostung. Auf geführten Touren kann man alle Bereiche der Rapunzel Welt entdecken. Am Samstag, dem 6. November, laden Yoga-Einheiten zum Entspannen ein.Der Eintritt in das Museum ist im November noch stark ermäßigt: Für Kinder von 7 bis 15 Jahren beträgt er 1 Euro, für Jugendliche ab 16 Jahren sowie Erwachsene 4 Euro, der Eintritt für Kinder bis 6 Jahre ist gratis.Mehr Informationen unter www.rapunzel-welt.de