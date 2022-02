FAIRWERTE - Rapunzels Liebeserklärung an die Welt

Rapunzel Naturkost startet am 1. März 2022 deutschlandweit die FAIRWERTE-Kampagne. Statt preisgesteuerter Aktionen stellt der Bio-Pionier die Werte, die hinter seinen fairen Bio-Lebensmitteln stecken, in den Fokus. In fünfzehn sogenannten FAIRWERTEN fasst Rapunzel diesen Mehrwert zusammen.Verbraucher fragen zunehmend nach, was hinter Konsumgütern, insbesondere Lebensmitteln, steckt: Werden alle an der Lieferkette Beteiligten fair bezahlt, wie wirkt sich meine Kaufentscheidung auf das Klima aus, welchen positiven Beitrag kann ich als Verbraucher leisten? Rapunzel begrüßt diese Veränderung im Konsumverhalten und sieht die Zeit gekommen, die echten Werte eines Lebensmittels in den Mittelpunkt zu stellen.Der Bio-Pionier steht nicht nur von Anfang an für lückenlos transparente Lieferketten, sondern auch für eine auskömmliche Wertschöpfung für alle am Produkt beteiligten Menschen. Die logische Schlussfolgerung: Weg von preisgetriebenen Aktionen hin zu einer Aufklärung, was hinter den Produkten steckt. „Mit den Rapunzel FAIRWERTEN machen wir die Wertschöpfung entlang der gesamten Lieferkette erlebbar – von den Bauern bis zum Verbraucher. Denn Rabatte machen niemanden satt“, erläutert Geschäftsführer Leonhard Wilhelm die Motivation zu diesem Schritt.Als die Bio-Branche in den 1970er Jahren Fahrt aufnahm, diskutierten die Bio-Pioniere über Inhalte, Verarbeitung und Werte der einzelnen Produkte. Heute dreht es sich häufig nur noch um den kleinsten Preis oder die besondere Verpackungsgestaltung – auch im Naturkost-Fachhandel. Insofern ist die Kampagne von Rapunzel auch eine Rückbesinnung auf die anfängliche Vision von echt nachhaltigem Bio.Mit der FAIRWERTE-Kampagne, die ab 1. März im Naturkost-Fachhandel sowie u.a. über Anzeigen, Social Media und Onlinekanäle sichtbar wird, zeigt der Allgäuer Naturkosthersteller auf, welchen Beitrag seine Bio-Produkte für eine nachhaltige und gerechte Welt leisten. Dieser Mehrwert wird mittels fünfzehn sogenannter FAIRWERTE näher beleuchtet: zum Beispiel auskömmliche Wertschöpfung für alle, faires Handeln, Klimaschutz, biologische Sortenvielfalt oder ökosoziales Engagement. Diese FAIRWERTE werden anhand monatlich wechselnder Motive anschaulich erklärt und illustriert.Mehr Informationen zur FAIRWERTE-Kampagne unter www.rapunzel.de/fairwerte