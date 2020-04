Fakten statt Fake News

Pressemitteilung BoxID: 796601 (Ragnar Tessloff GmbH & Co. KG)

Die aktuelle Situation rund um die Corona-Pandemie wirft viele Fragen auf und sorgt häufig für Verunsicherung – auch und vor allem bei Kindern. Verlässliche Informationen helfen, das Thema Viruserkrankungen, insbesondere Covid-19, besser zu verstehen. Der Tessloff Verlag hat deswegen die Broschüre „WAS IST WAS Viren. Den Krankheitserregern auf der Spur“ entwickelt und stellt diese in einem ersten Schritt digital zur Verfügung. Kinder bekommen wichtige Handlungshinweise und Informationen zur Vorsorge. Es wird erklärt, wie das Immunsystem funktioniert und wie man mit der Situation am besten umgeht. Das 20seitige Heft kann auf den Verlagsseiten wasistwas.de und tessloff.com unentgeltlich heruntergeladen werden, außerdem ist es als kostenloses E-Book erhältlich und wird zusammen mit dem Partner Bookwire über E-Book-Shops vertrieben.(Katja Meinecke-Meurer, Geschäftsführerin Tessloff Verlag)John Ruhrmann, Managing Director der Bookwire GmbH)Weitere Informationen: