Start der europaweiten Informationskampagne zu europäischem Obst und Gemüse

Trotz einer jährlichen Inlandsproduktion von insgesamt vier Millionen Tonnen Obst und Gemüse ist Deutschland weiterhin auf Importe angewiesen. Zusätzliches Obst und Gemüse kommt zumeist aus der EU. Jedes Jahr produzieren 3,4 Millionen landwirtschaftliche Betriebe in der gesamten Europäischen Union Obst und Gemüse im Wert von rund 47 Milliarden Euro. Um die Vielfalt und Hochwertigkeit von europäischem Obst und Gemüse zu zeigen und über nachhaltige Produktionsmethoden zu informieren, hat der Verband europäischer Obst- und Gemüseproduzenten FruitVegetablesEUROPE (EUCOFEL) zusammen mit der Europäischen Union die Kampagneins Leben gerufen. Der Startschuss für die dreijährige Informationskampagne, die unter der Schirmherrschaft der EU-Abgeordneten Clara Aguilera (S&D, Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung) steht, fiel heute im Europäischen Parlament in Brüssel. Zum Start führt nun eine Roadshow quer durch Europa und wird auch in Deutschland Halt machen.Auf der bekannten Agora Simone Veil vor dem Europäischen Parlament wurde das Herzstück der Kampagne, ein über zehn Meter langes, mobiles Gewächshaus, heute erstmals präsentiert. Das Gewächshaus wird in den nächsten 37 Tagen auf öffentlichen Plätzen in verschiedenen Städten in Spanien, Frankreich und Deutschland zu sehen sein. Anfang Oktober kommt das mobile Gewächshaus nach Köln und wird dann auch hier Verbraucher dazu einladen, mehr über den Anbau im Gewächshaus und dessen Vorteile zu erfahren.Die Kampagne wird in den nächsten drei Jahren in sechs europäischen Ländern (Deutschland, Belgien, Griechenland, Frankreich, Polen und Spanien) ausgerollt. Im Fokus steht dabei das Bewusstsein für europäische Anbaumethoden beliebter Obst- und Gemüsesorten (u.a. Äpfel, Erdbeeren, Tomaten und Gurken). Verbrauchern sollen so auch Informationen für einen bewussten Konsum an die Hand gegeben werden.FruitVegetablesEUROPE (EUCOFEL) wurde vor 60 Jahren gegründet und ist die Europäische Vereinigung für Obst und Gemüse mit Sitz in Brüssel. Sie verteidigt, vertritt und fördert europäisches Obst und Gemüse, fungiert als Verbindungsstelle zwischen den Interessengruppen und den politischen Entscheidungsträgern der europäischen Institutionen und gibt dem europäischen Obst- und Gemüsesektor eine Stimme. Mitglieder von FruitVegetablesEUROPE sind nationale und regionale Verbände und Vereinigungen sowie Unternehmen aus EU-Ländern, die am wichtigsten für die Obst- und Gemüseerzeugung sind: Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Polen, Portugal und Spanien. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.eucofel.eu/ Hinter „CuTE: Cultivating the Taste of Europe“ steht ein starker Zusammenschluss, der aus einer EU-Vereinigung (FruitVegetablesEUROPE) und fünf nationalen Vereinigungen für Obst und Gemüse (AOPn Tomate & Concombre de France, AOPn Fraises de France, APROA, KZGPOiW und INCOFRUIT HELLAS) aus Frankreich, Griechenland, Polen und Spanien besteht. Drei weitere Mitglieder von FruitVegetablesEUROPE sind ebenfalls an dem Programm beteiligt: FEPEX, ANPCA und PROEXPORT.