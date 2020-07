Pressemitteilung BoxID: 809300 (Psychosozial-Verlag - Johann Wirth und Hans-Jürgen Wirth GbR)

Über die toxische Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt

Buchneuerscheinung: Wir und die anderen Tiere

»Die Pflanze in sich ahnen, das Tier in sich spüren – und menschlich handeln.«

Wolf Spemann



Der Mensch hat sich in seiner langen Geschichte zum Beherrscher der Welt und damit auch der Biosphäre aufgeschwungen. Dabei richtet er aber auf lange Sicht – nicht nur durch die menschengemachte Klimaerwärmung – eine ganze Menge Schaden an und gefährdet die eigene Existenz. Auch für alle anderen Tiere ist das fatal. Sie werden entweder in höchst fragwürdiger Weise »benutzt«, etwa in der Massentierhaltung, oder verlieren durch das menschliche Tun auf Dauer ihre natürlichen Lebensgrundlagen.

Till Bastian zeigt verschiedenste Aspekte der toxischen Beziehung zwischen Mensch und Umwelt auf und regt zum Nachdenken über die eigene Stellung in der Welt und die schädlichen Folgen des eigenen Handelns an.



Till Bastian, Dr. med., war bis Sommer 2019 an der Psychosomatischen Fachklinik Wollmarshöhe tätig, seither ist er im Ruhestand. Neben diversen Anstellungen als Arzt arbeitete Bastian auch einige Jahre hauptamtlich für die »Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges« (IPPNW), die während seiner Geschäftsführertätigkeit 1985 den Friedensnobelpreis erhielten.



Bastian, Till

Wir und die anderen Tiere

Über die toxische Beziehung des Menschen zu seiner Umwelt

Vollständig überarbeitete und erweiterte Neuauflage der 2003 unter dem Titel Der Mensch und die anderen Tiere erschienenen Erstausgabe (Zürich, Pendo)

Buchreihe: Sachbuch Psychosozial

Seiten: 196 / Broschur

Preis Euro (D): 22,90 Euro (A): 23,60

ISBN 978-3-8379-2892-1

Erscheinungstermin Juli 2020





