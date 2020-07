Pressemitteilung BoxID: 806925 (Psychosozial-Verlag - Johann Wirth und Hans-Jürgen Wirth GbR)

Psychoanalytische Beiträge zum Thema Klimawandel

Themenheft der Zeitschrift »Psychoanalyse im Widerspruch«

.

Zum Themenheft



Was hat der Klimawandel mit unserer Psyche zu tun? Dieser Frage geht das aktuelle Themenheft der »Psychoanalyse im Widerspruch« nach. Näher betrachtet werden die Schwierigkeit alte Gewohnheiten abzulegen sowie die psychischen Auswirkungen wenn die Verleugnungsblase platzt. Auch die Fridays-for-Future Bewegung wird in den Blick genommen und die Erwartungshaltung älteren Generationen, dass die Bewegung eine Lösung für die Klimakrise finden soll. Auch die Frage, warum wir wider besseren Wissens handeln, wird in einem der Beiträge behandelt und ein Anstoß gegeben wie man die Krise als Change begreifen kann.



Mit Beiträgen von Delaram Habibi-Kohlen, Sally Weintrobe, Olive Lenk, Matthias Richter, Oliver Florig, und Sigrid Scheifele und einem Nachruf von Hans Becker.



Zur Zeitschrift



Unsere Welt ist immer schwerer zu begreifen. Wie können wir die aktuellen politischen und kulturellen Brüche noch verstehen? Die Psychoanalyse im Widerspruch untersucht die Tiefenschichten aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen und Ereignisse mit den Instrumenten der Psychoanalyse als Theorie innerer und äußerer Konflikte. Wie lassen sich alternativlos scheinende Phänomene wie die Ökonomisierung und Technisierung des Gesundheitssystems, Neoliberalismus, Folgeerscheinungen der digitalen Revolution und Selbstoptimierung anders denken? Eröffnen sich neue Horizonte und Handlungsansätze, wenn man weltpolitische Phänomene psychoanalytisch betrachtet? Den damit verbundenen kontroversen Diskussionen widmet sich die halbjährlich erscheinende Zeitschrift in Themenheften. Fragen zu Sexualität, Macht und dem Umgang mit dem Fremden in interkulturellen und Geschlechterbeziehungen sowie die moderne Psychoanalyse in ihrer Auseinandersetzung mit der klassischen Theorie, den Neurowissenschaften und im interdisziplinären Diskurs zählen ebenso zu den thematischen Schwerpunkten der Zeitschrift wie gendertheoretische, behandlungstechnische und psychoanalysetheoretische Fragestellungen. Außerdem wird Psychoanalyse in Verbindung mit Kulturtheorie, Kunst und Film betrachtet und ihre Geschichte in Europa und auf anderen Kontinenten beleuchtet. Zuvor unveröffentlichte Dokumente Sigmund Freuds und Melanie Kleins tragen ebenso zum Profil der Zeitschrift bei wie Texte von Micha Brumlik, Antonino Ferro, Mathias Hirsch, Eva Jaeggi, Joachim Küchenhoff, Marie Langer, Emilio Modena, Tilmann Moser, Paul Parin, Ilka Quindeau, Volkmar Sigusch, Mark Solms, Christoph Türcke, Rolf Vogt, Estela Welldon und Léon Wurmser. Ergänzt wird das Profil durch psychoanalysespezifische Rezensionen und Veranstaltungshinweise. Sämtliche Beiträge unterliegen einem Peer-Review-Verfahren.



Institut für Psychoanalyse und Psychotherapie Heidelberg-Mannheim und Heidelberger Institut für Tiefenpsychologie (Hg.)

Psychoanalyse im Widerspruch Nr. 63: Klimawandel

Nr. 63, 2020, Heft 1

Zeitschrift: Psychoanalyse im Widerspruch

Seiten: 120 / Broschur

Preis Euro (D): 19,90 Euro (A): 20,50

Erscheinungstermin Juni 2020

