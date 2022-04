Auto-Handwäsche wieder im Trend: Junges Autopflege Start-up revolutioniert die Szene mit neuartiger Felgenbürste

Der Bürstenbezug aus hochwertiger Mikrofaser ist nun abnehmbar und in der Waschmaschine bei 40°C waschbar. Zusätzlich dazu, bietet Licargo nun auch Ersatzbezüge an und unternimmt somit einen ersten wertvollen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Der Stiel der Felgenbürste wurde von 22cm auf 24cm verlängert, um noch tiefer ins Felgenbett vordringen zu können. Die Bürstenkopflänge wurde von 14cm auf 18cm erweitert. Dies bietet der Mikrofaser eine größere Auflagefläche und erhöht die Reinigungsleistung der Bürste.

„Wer nach Premium Autopflege-Produkten sucht, wird zukünftig nicht mehr an uns vorbeikommen.“, so Patrik Volk, einer der drei Gründer von Licargo. Daraufhin präsentiert er die neueund grinst. „Diese Felgenbürste haben wir zusammen mit unserem Lieferanten entwickelt. Sie ist in vielerlei Hinsicht eine Weiterentwicklung zu unserer bisherigen Version und ich schlage vor, wir gehen direkt in die Anwendung!“Gesagt, getan. Gleich im Anschluss bereitet er das benötigte Waschzeug vor und gibt dabei erste Einblicke in den Alltag eines Autopflege-Profis. „Der Austausch mit unserer Community ist uns sehr wichtig.“, so Volk. Damit meint er, dass Licargo sich das Feedback seiner Käufer sehr zu Herzen nimmt. Über den Kundensupport landet es in wöchentlichen Online-Meetings direkt bei den Kollegen, die sich mit der Entwicklung neuer Produkte auseinandersetzen. Mal sehen, wie sich das Ergebnis in der Praxis schlägt.Patrik Volk ist inzwischen startklar. Zum Vergleich präsentiert er neben der neuenauch noch das Vorgängermodell. „Im Grunde sind es drei Änderungen, die wir bei unserer neuen Felgenbürste umgesetzt haben.“, so Volk.So weit, so gut! Patrik Volk überzeugt sich erneut selbst von seinem „Herzensprodukt“ und setzt zur Reinigung der Alufelgen seines BMW M2 an. Los geht’s! Der Griff und der Bürstenstiel machen einen stabilen Eindruck und liegen einwandfrei in der Hand. Der abnehmbare Mikrofaserbezug sitzt dank eines straffen Gummibandes fest auf dem Bürstenkopf und verrutscht auch bei intensiver Beanspruchung der Bürste nicht. Somit kann man den Mikrofaserbezug gezielt dort einsetzen, wo sich Schmutz und Verunreinigungen an der Felge abgesetzt haben. Mit einer Bürstenkopfdicke von 0,85cm erreicht Volk, wie versprochen, jeden Bereich im Felgenbett und ist sehr zufrieden mit dem Ergebnis.„Wir sind zuversichtlich, dass wir mit unsererwieder einen neuen Standard unter den Felgenbürsten setzen werden.“, so Volk. Im Gespräch erzählt er stolz, dass sich das Vorgängermodell seit der Markteinführung auf Amazon.de hartnäckig auf Platz 1 unter den Felgenbürsten hält. „Bestseller“ nennt sich dieser Status dann und der Onlinegigant belohnt seinen Preisträger mit einer visuellen Auszeichnung auf der Suchergebnisseite.Ob die neue Felgenbürste ihrem Vorgänger diesen Rang streitig machen wird? Vermutlich werden wir schon bald eine Antwort auf diese Frage erhalten. In der Zwischenzeit lohnt es sich auf jeden Fall, das Start-upaus Meckenbeuren am Bodensee im Auge zu behalten, denn weitere Produktentwicklungen befinden sich bereits auf der Zielgeraden!