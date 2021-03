"Initiative transparenter Markt" - Mehr Klarheit beim Verkauf der Lebensversicherung!

Das handelnde Unternehmen sich über eine gewisse Zeit am Markt etabliert hat

Das ankaufende Unternehmen eine Zulassung nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz hat (Öffentlich einsehbar im Register der Gerichte)

Das ankaufende Unternehmen von Anfang an der gesetzlichen Publikationspflicht ihrer Abschlüsse nachgekommen ist

Alles aus einer Hand kommt (keine verschachtelten Firmengeflechte)

Das der Ankauf über eine deutsche Gesellschaft in Deutschland getätigt wird

Sie Kontakt zu den handelnden Personen herstellen können, hier ist vor allem die telefonische Erreichbarkeit und die Kontinuität hervorzuheben

Ihnen ein extrem hoher Mehrwert, aus Ihrer Versicherung versprochen wird

Sie nur einen Teil des Kaufpreises ausgezahlt bekommen sollen, den Rest dann erst, wenn der Versicherungsvertrag rechtlich aufgearbeitet werden soll

Ihnen das Ganze nichts kosten soll

Versicherte wurden mit falschen Tatsachen getäuscht und mit horrenden Mehrwerten aus Ihrer Versicherung gelockt. Leider zeigt unsere Erfahrung, dass die versprochenen Mehrerlöse fast nie und wenn dann nicht in der versprochenen Höhe geflossen sind.Aktuell sprießen wieder merkwürdige Vertriebsgestaltungen in den Markt. Daher hat sich die ProLife GmbH dazu entschlossen Ihreoffiziell zu machen. Durch den Know How Transfer mit Geschäftspartnern aus dem beratenden Vertrieb, wird Sorge dafür getragen, dass Sie als Kunde die selbst gesetzten Qualitätsmerkmale prüfen können.Beachten Sie diese Punkte, sollten Sie auf der sicheren Seite sein. Wir legen Ihnen diese Prüfung sehr nahe. Denn der Verkauf einer Lebensversicherung passiert in der Regel nur einmal und sollte dann von Profis erfolgen.Die ProLife GmbH erfüllt seit 2007 diese Punkte und verschreibt sich seit Jahren derZu Ihrem Schutz!Sollten Sie Interesse an der Initiative haben, oder diese selbst unterstützen wollen, dann können Sie sich jederzeit gerne an das Team der ProLife GmbH wenden und Ihren Beitrag dazu leisten, den Markt noch ein bisschen transparenter und fairer zu gestalten.