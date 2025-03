Die ProLife GmbH aus Ingolstadt wird 18 Jahre alt!

Die ProLife GmbH aus Ingolstadt, Bayern, ein einzigartiges und familiengeführtes Unternehmen im Bereich Vermögensfactoring, feiert dieses Jahr ihr 18-jähriges Jubiläum und blickt zurück auf bemerkenswerte Jahre voller Erfolge, Veränderungen und kontinuierlicher Entwicklung.



Seit ihrem Markteintritt im Jahre 2007 hat die ProLife GmbH die Versicherungsbranche nachhaltig geprägt und stets großen Wert auf die Erfüllung der Kundenbedürfnisse gelegt. Unter der Leitung des Gründers und Visionärs Michael E. Früchtl hat sich die ProLife GmbH als herausragendes Unternehmen im Bereich Vermögensfactoring bewiesen.



Ihr bescheidener Anfang reicht zurück zu einem kleinen Büro im Herzen Bayerns, in Ingolstadt. Doch unermüdlicher Einsatz und das Streben nach Exzellenz führten das Unternehmen zu einer raschen Expansion. In den Jahren 2010 und 2014 zog die ProLife GmbH jeweils in größere Büros um, um dem schnellen Wachstum gerecht zu werden und das expandierende Team unterzubringen. Ein weiterer Eckpfeiler des Erfolgs war die kontinuierliche Anpassung, die stetige Verbesserung der Abläufe und die Anpassung an rechtliche Rahmenbedingungen. Seit 2010 erfolgt daher die rechtliche Nachbearbeitung aller angekauften Verträge mit Unterstützung externer Anwälte und Versicherungsmathematiker auf einzigartigem Niveau. Dies stellt sicher, dass alle Kundenansprüche vollständig offengelegt und ausgezahlt werden, und unterstreicht gleichzeitig das unermüdliche Engagement für Transparenz.



Im Jahr 2020 übernahm Felix M. Früchtl, der Sohn des Gründers Michael E. Früchtl, die Geschäftsführung der ProLife GmbH. Unter seiner dynamischen Führung optimierte das Unternehmen seine Prozesse, um eine noch effizientere Dienstleistung sicherzustellen, und wagte mutige Schritte in Richtung umfassender Digitalisierung und Öffentlichkeitsarbeit.



Ein weiterer Meilenstein folgte im Jahr 2022: Durch den Beitritt zum renommierten BRIGK Thinktank konnte die ProLife GmbH zusätzliche Ressourcen mobilisieren und sich mit erstklassigen Fachleuten vernetzen.



Mit der Einführung von diversen Youtube Kampagnen erreichte die ProLife GmbH in 2024 über eine Million Aufrufe und stärkte damit ihren Status als transparentes und kundenorientiertes Unternehmen in der Versicherungsbranche. Auch auf sozialen Medien wie Instagram, Facebook und LinkedIn werden Kunden und Partner regelmäßig mit neuen Informationen rund um das Thema Lebens- und Rentenversicherungen und deren tiefgreifende Probleme versorgt. Durch den Ausbau ihrer digitalen Präsenz strebt die ProLife GmbH an, ihr Dienstleistungsangebot einer noch breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das Unternehmen möchte nicht nur den Kreis seiner inzwischen über 65.000 zufriedenen Kunden weiter vergrößern, sondern auch mehr Menschen die Möglichkeit bieten, sich persönlich von der außergewöhnlichen Qualität seiner Dienstleistungen zu überzeugen.



In den vergangenen 18 Jahren hat die ProLife GmbH bereits über 600 Millionen Euro aus schlecht laufenden Altersvorsorgeverträgen gesichert. Das Unternehmen ist bestrebt, diesen Service weiter zu optimieren und auszubauen, damit noch mehr Kunden zu dem ihnen zustehenden Geld gelangen.



Mit ihrem 18-jährigen Bestehen blicken die ProLife GmbH und ihr Team stolz auf zahlreiche bedeutende Errungenschaften zurück und freuen sich zugleich auf zukünftige Herausforderungen und Chancen.



Die ProLife GmbH bleibt ihren Kernwerten – Exzellenz, Transparenz und Kundenzufriedenheit – treu und setzt sich weiterhin dafür ein, den bestmöglichen Service zu bieten. Sie verfolgt die Vision, durch umfassende Aufklärungsarbeit mehr Menschen ein besseres Verständnis für ihre finanziellen Möglichkeiten zu ermöglichen, mit professionellen Dienstleistungen faire und transparente Lösungen für schlecht laufende Altersvorsorgeverträge anzubieten und mit innovativen Ansätzen die Versicherungsbranche nachhaltig zu gestalten und zu revolutionieren.

