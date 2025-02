Die ProLife GmbH aus Ingolstadt wird 18 Jahre alt!

Wenn wir zurückblicken, fühlt es sich an, als wäre alles erst gestern passiert. Doch die Wahrheit ist: Unser „Kind“ ist erwachsen geworden. Die ProLife hat die Kinderschuhe endgültig abgestreift – und wir waren von Anfang an dabei.



Es begann 2007 in einem kleinen Büro in Bayern, das eher an ein gemütliches Kinderzimmer als an eine Unternehmenszentrale erinnerte. Ein paar Schreibtische, ein paar Telefone, aber eine große Vision: Menschen dabei helfen, aus ihren unrentablen Versicherungen auszusteigen und ihr hart erspartes Geld zurückzubekommen. Michael E. Früchtl hatte den Mut, diesen Schritt zu gehen, diese Vision zu haben – und wir alle glaubten an ihn.



Anfangs war es ein wackliger Start. Wie bei einem Kleinkind, das die ersten Schritte macht, gab es auch bei uns Stürze und Stolpersteine. Doch wir rappelten uns immer wieder auf. Jeder abgeschlossene Vertrag, jeder zufriedene Kunde machte uns sicherer auf unseren Beinen.



Drei Jahre später wurde das Büro zu eng. Plötzlich saßen wir Schulter an Schulter, stapelten Ordner auf Fensterbänken und führten Meetings in der Teeküche. Der Moment war gekommen: Wir mussten aus unserem ersten „Kinderzimmer“ ausziehen. Also packten wir unsere Sachen, zogen in ein größeres Büro und richteten uns neu ein – bereit, erwachsener zu werden.



Doch mit Wachstum kam auch Verantwortung. Plötzlich war alles ernster. Wir mussten sicherstellen, dass wir unsere Arbeit nach den höchsten Standards abbildeten. Keine improvisierten Lösungen mehr – wir wollten und mussten richtig gut sein.



Aber wie das so ist: Kaum hatten wir uns eingelebt, mussten wir schon wieder erweitern. Unser Team wuchs rasant, neue Gesichter kamen dazu, frische Ideen fluteten den Raum. Also stand der nächste Umzug an. Diesmal fühlte es sich nicht nur wie ein neuer Arbeitsplatz an, sondern wie ein echter Meilenstein. ProLife war nicht mehr nur ein mutiges Start-up – wir wurden zu einem Namen in der Branche, etablierten uns und machten den ein oder anderen neidisch.



Dann kam ein entscheidender Moment: Felix Früchtl übernahm 2020 vom Gründer Michael Früchtl das Steuer. Es war, als würde unser „Kind“ das Elternhaus verlassen und auf eigenen Beinen stehen. Eine neue Ära begann. Felix brachte Energie, frische Ideen und eine Vision mit, die uns alle begeisterte. Es war nicht mehr nur Wachstum – es war Transformation.



Wir dachten, wir hätten schon viel erreicht, doch dann kam der große Moment: der Beitritt zum BRIGK Thinktank. Plötzlich standen wir nicht nur zwischen Versicherungsexperten, sondern auch zwischen Tech-Innovatoren, Visionären und kreativen Köpfen.



Es fühlte sich an, als hätten wir nicht nur unser Kinderzimmer, sondern gleich das ganze Haus verlassen, um in eine riesige Welt voller Möglichkeiten einzutreten.



Und dann – unsere Momente im Rampenlicht. Die ersten Youtube Kampagnen gingen online. Wer hätte gedacht, dass unser Thema so viele Menschen interessiert? Doch die Zahlen sprachen für sich: Über eine Million Aufrufe! Tausende Leute, die uns jedes Jahr in gefüllten Sälen zuhören und aus dem Staunen nicht rauskommen.



Denn eines haben wir uns immer behalten: Wir nehmen kein Blatt vor den Mund!



Wir hatten es geschafft. Nicht nur als Unternehmen, sondern als Team, als Familie. Plötzlich war ProLife kein Geheimtipp mehr – wir waren sichtbar und einzigartig.



Jetzt, 18 Jahre nach der Gründung, sind wir endlich volljährig. Wir blicken zurück auf eine Reise voller Höhen und Tiefen, voller Wachstum und Herausforderungen. Doch eines wissen wir: Das ist erst der Anfang! Das was wir wollen ist groß!



Wir haben keine Angst vor der Zukunft – wir freuen uns auf sie. Denn ProLife ist nicht nur ein Unternehmen. Es ist unsere gemeinsame Geschichte. Und wir können es kaum erwarten, das nächste Kapitel zu schreiben.



Auf die nächsten Jahre, auf neue Ideen, auf ProLife!

(lifePR) (