proFagus® auf der spoga+gafa in Köln

Fokus auf Regionalität und Nachhaltigkeit

Grillen mit Zeitgeist – Gestern, heute und morgen



Auch in diesem Jahr nimmt proFagus® wieder an der Fachausstellung spoga + gafa in Köln teil, die sich als Gartenlifestyle-Messe international einen Namen gemacht hat. Am Stand des Buchen Grill-Holzkohle-Herstellers dreht sich vom 19. bis 21. Juni alles um Nachhaltigkeit und um neue biologische Produkte. Denn Nachhaltigkeit ist längst kein Nischenthema mehr, sondern vielmehr ein modernes Lebensgefühl. Ist der Trend in Richtung Qualität bei dem Grillgut auf dem Rost längst spürbar, wächst jetzt auch das Bewusstsein für hochwertige Produkte unter dem Rost ­– für ein gesundes und großartiges Grillerlebnis.



Attraktive Produktneuheiten, kompetente Kontakte und Branchenexperten



proFagus® produziert, handelt und denkt nachhaltig. Dabei setzt das innovative Unternehmen auf immer neue, nachhaltig hergestellte Produkte, umweltfreundliche Konzepte und POS-Auftritte. Die Premiumprodukte von proFagus® passen perfekt zum modernen Grillgenuss und zur steigenden Nachfrage von qualitativen und ökologischen Produkten. Händler profitieren von zeitgeistaffinen Kampagnen und guten Konditionen mit attraktiven Gewinnmargen. Neuheiten von proFagus® und vieles mehr erwarten Sie auf der spoga + gafa in Köln in Halle 8, Stand EO21. Sind Sie Einkäufer aus dem Lebensmitteleinzelhandel, Entscheider aus der Bau- und Heimwerkerbranche oder Händler aus dem Garten- und Freizeitsektor? Dann kommen Sie vorbei, erfahren Sie mehr in einem persönlichen Gespräch und überzeugen sich vor Ort von den Produkten von proFagus®.



Meine Tüte Heimat ­– Hier aufgewachsen. Hier verarbeitet. Hier eingetütet.



Nachhaltigkeit drückt sich bei der Buchen Grill-Holzkohle DER SOMMER HIT® und den Buchen Grill-Holzkohlebriketts GRiLLiS® auch in ihrer Regionalität aus. Die verwendeten Buchen sind „Hier aufgewachsen.“, die Produkte von proFagus® werden im Werk in Bodenfelde „Hier verarbeitet.“ und auch „Hier eingetütet.“. Sie sind also echte Heimat-Gewächse in einer kompletten Tüte Heimat mit purer Nachhaltigkeit.



Naturland – Zertifizierte Bio-Qualität



Coming soon: Für alle Bio-Freunde gibt es DER SOMMER HIT® und GRiLLiS® bald auch in Bio-Qualität mit Naturland-Zertifizierung. Naturland definiert die strengsten ökologischen Standards für die Waldwirtschaft. proFagus® produzierte bereits 2003 in Bodenfelde Naturland zertifizierte Grill-Holzkohle – ab 2023 gibt es diese dann erneut im Handel.