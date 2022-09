So gelingt das perfekte Steak – proFagus® gibt Tipps

Grillanfänger aber auch begeisterte Grillfans stehen oft gleichermaßen vor der Herausforderung, wie das perfekt gegarte und trotzdem noch saftige Steak auf dem Grill am besten gelingt. Als Holzkohle-Hersteller und etabliertes Unternehmen in der Grillbranche kennt sich proFagus® auch bestens mit Barbecue-Zutaten und deren Zubereitung aus – und kann daher einige hilfreiche Tipps geben und Tricks verraten, wie jedem das perfekte Steak gelingt – damit aus Grilllust nicht Grillfrust wird.



Wichtig ist, was unter dem Rost liegt



Bevor das Fleisch auf den Grill gelegt wird, ist zunächst die Auswahl der richtigen Kohle relevant, denn auch hierbei gibt es Unterschiede, die sich auf das Endresultat auswirken. Zum Grillen eines Steaks oder größeren Fleischstückes eignet sich die Buchen Grill-Holzkohle DER SOMMER HIT® von proFagus® am besten. Durch schnelles Anbrennen und eine besonders heiße Glut ist die nachhaltig hergestellte Holzkohle für direktes Grillen und scharfes Anbraten sehr empfehlenswert.



Die richtige Würze und Dicke sind entscheidend



Nachdem der Grill mit der richtigen Holzkohle bereitsteht, muss nun das Fleisch vorbereitet werden. Damit das Steak saftig und zart bleibt, sollte das Stück etwa zwei bis drei Zentimeter dick sein, denn dünnes Fleisch wird schneller zäh und trocknet aus. Für möglichst gleichmäßiges Garen und eine schöne Kruste außen, sollte das Grillgut ca. zwei Stunden vor dem Grillen aus dem Kühlschrank genommen werden, sodass es auf Zimmertemperatur erwärmt wird.



Je nach Geschmack kann das Steak vorher mariniert oder mit Salz gewürzt werden. Fertig mariniertes Fleisch enthält meist Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker, daher ist eine selbstgemachte Marinade in jedem Fall gesünder und leckerer. Salz kann auch ca. 10 Minuten vor dem Grillen verwendet werden, gepfeffert hingegen sollte das Steak erst im Nachhinein werden, damit der Pfeffer nicht verbrennt und keine unangenehmen Aromen verbreitet.



Gar und heiß muss es sein



Damit das Steak perfekt wird, ist die richtige Garzeit wichtig. Die Faustregel besagt: Pro Zentimeter Dicke sollte das Fleisch ein bis zwei Minuten von beiden Seiten gegrillt werden. Ein weiterer Tipp, um die richtige Garstufe zu erreichen, ist der Einsatz eines Fleischthermometers. Es verhindert, dass das Steak durch Anschneiden zu trocken wird. Ungeduld ist beim Grillen nicht von Vorteil, denn das Fleisch sollte erst gewendet werden, wenn es sich leicht vom Rost lösen lässt. Außerdem sollte das Steak nicht zu oft gewendet werden (maximal viermal), denn sonst können die Aromen an der Oberfläche karamellisieren und das volle Fleischaroma geht verloren. Sobald das Steak fertig ist, sollte es vom Grill genommen und abgedeckt werden, so trocknet es nicht aus und bleibt warm und zart.



Mit diesen wenigen simplen, aber dennoch sehr effektiven Tipps sollte bei der nächsten Grillfeier mit Freunden oder Familie das perfekte Steak gelingen.