Schon gewusst? Auf was es bei Grill-Holzkohle wirklich ankommt!

Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen und die Sommerabende werden länger. Rauchige Aromen und der Duft von saftigen Steaks und würzigem Grill-Gemüse liegen in der Luft und inspirieren uns immer wieder zu neuen Grillgerichten.



Für ein perfektes, genussvolles Ergebnis ist nicht nur die Qualität des Grillgutes, sondern auch die Kohle, die unter den Rost kommt, wichtig. Was bei hochwertiger Grill-Holzkohle beachtet werden sollte und inwiefern sich die richtige Auswahl auf die Umwelt und das Grillerlebnis auswirkt, haben wir nachfolgend zusammengefasst:



1. Grill-Holzkohle aus heimischem Holz



Achten Sie beim Kauf der Holzkohle auf die Herkunft des verwendeten Holzes. Kaufen Sie der Umwelt zuliebe Grill-Holzkohle, die aus einheimischen Holzbeständen hergestellt wird und meiden Sie Tropenholz und importiertes Holz. proFagus® nutzt als Rohstoff ausschließlich Holz aus der Durchforstung nachhaltig bewirtschafteter, heimischer Wälder und unbehandelte Resthölzer aus der Holzwerkstoffindustrie und sichert so den Erhalt der Waldbestände.



2. Grill-Holzkohle aus Hartholz



Es macht einen Unterschied, ob die Holzkohle aus weichem oder hartem Holz hergestellt wird. Harthölzer, wie Buchenholz, brennen heißer, länger und gleichmäßiger als weiche Holzarten. Zusätzlich punkten sie mit guter Glutbildung und wenig Funkenflug. Aus diesem Grund setzt proFagus® vollständig auf reines Buchenholz.



3. Grill-Holzkohle aus nachhaltiger Produktion



Genauso relevant wie die regionale Herkunft des Holzes ist auch eine nachhaltige Herstellung. proFagus® ist deutschlandweit der einzige Hersteller, der das einzigartige, umweltfreundliche Retortenverfahren verwendet – und das bereits seit über 125 Jahren. Dafür werden Hochöfen, auch Retorten genannt, genutzt, in denen das vorgetrocknete Buchenholz bei 550 °C verkohlt wird. Durch die hohen Temperaturen werden Säuren und Teere verbrannt, die somit weder in die Grill-Holzkohle noch in den Boden gelangen. Bei der Produktion im Retortenverfahren wird zudem durch gleichbleibende Bedingungen stets dieselbe Qualität der Grill-Holzkohle erreicht.



4. Grill-Holzkohle richtig anfeuern und durchglühen lassen



Zum Anzünden des Grills verwenden Sie bitte nur DIN-geprüfte Anzünder, wie die Holzwolle-Anzünder oder Anzünder Sticks von proFagus® – für die Umwelt und zu Ihrer eigenen Sicherheit. Die Grill-Holzkohle von proFagus® kann direkt im Grill mit den Anzündern entzündet werden, wahlweise kann auch ein Anzündkamin zum Einsatz kommen. Brennbare Flüssigkeiten wie Benzin oder Spiritus sollten keinesfalls zum Entzünden des Grills genutzt werden. Legen Sie das Grillgut erst auf den Grill, wenn die Grill-Holzkohle mit einer weißen Ascheschicht überzogen ist und vollständig glüht.



5. Grill-Holzkohle richtig lagern



Holzkohle sollte abseits von anderen brennbaren Materialien und vor allem trocken gelagert werden. Feuchte Kohle raucht sehr und ist daher kein Vergnügen für Gäste und Nachbarn.



6. Asche sicher entsorgen



Noch nach Stunden und sogar Tagen kann Holzkohle Brände auslösen. Deshalb sollte der Grill mit Wasser abgelöscht oder die Aschereste in einem feuerfesten Behälter windgeschützt verwahrt werden. Sobald die Asche vollständig abgekühlt ist und keine Glutnester mehr vorhanden sind, sollte die Asche möglichst in einer Papiertüte im Restmüll entsorgt werden.