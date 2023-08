Ökologisch und sozial mit dem Dienstrad unterwegs

Ab 2024 werden die Beschäftigten des Chemieunternehmens proFagus aus Bodenfelde die Möglichkeit erhalten, ökologisch und sozial mit dem Dienstrad zur Arbeit zu fahren. Hintergrund: Der Arbeitgeberverband ChemieNord und IGBCE haben sich in guten sozialpartnerschaftlichen Verhandlungen auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt, der es Beschäftigten ermöglicht, einen Teil Ihres Entgelts für die Finanzierung eines Dienstfahrrads umzuwandeln. Besonders sozial ist die Regelung deshalb, weil das Unternehmen den Entgelt-Umwandlungsbetrag für die unteren Lohngruppen aufstockt. So können sich alle Tarifangestellten von proFagus ein hochwertiges Dienstrad leisten, sich gesund erhalten und öfter das Auto stehen lassen.



Bereits 2019 haben sich die Chemie-Sozialpartner auf die Einführung des Tarifvertrags „Moderne Arbeitswelt“ geeinigt. Er sieht u.a. für jeden Beschäftigten einen sog. „Zukunftsbetrag“ in Höhe von 23 Prozent eines Monatsentgelts vor. Die proFagus-Beschäftigten können seither selbst wählen, ob sie ihren persönlichen Zukunftsbetrag in Form von 5 zusätzlichen freien Tagen in Anspruch nehmen wollen. Alternativ können sie ihren persönlichen Zukunftsbetrag in ein Langzeitkonto einzahlen und sich in besonderen Lebenslagen wie Elternschaft, Pflege oder Rentenübergang bezahlt von der Arbeit freistellen lassen wollen. Mit der Wahloption „Dienstrad-Leasing“ haben die Beschäftigten nun eine weitere attraktive Wahlmöglichkeit.



„Nicht-tarifgebundene Arbeitgeber können Dienstrad-Leasing-Modelle nutzen, um Sozialversicherungsbeiträge einzusparen. Für Beschäftigte wirkt das zwar zunächst ebenfalls attraktiv, führt aber langfristig zu Einbußen in der ohnehin wackeligen gesetzlichen Altersvorsorge. ProFagus-Geschäftsführer Frank Höfer reicht demgegenüber die Einsparungen an seine Mitarbeiter*innen in den unteren Entgeltgruppen weiter und legt sogar noch etwas drauf. Das zeichnet einen guten Arbeitgeber aus“, bilanziert Dr. Mathias Heiden, Gewerkschaftssekretär der IGBCE in Südniedersachsen.



Dr. Frank Höfer, Geschäftsführer, hebt hervor: „Wir möchten unsere Mitarbeiter bei der Gesunderhaltung unterstützen. Das wird sich langfristig auszahlen. Wir freuen uns darauf, wenn viele Mitarbeiter das Angebot annehmen und in einer klassischen ländlichen Pendlerregion verstärkt das Fahrrad nutzen. So verstehen wir umgesetzte Nachhaltigkeit entlang unserer Unternehmensvision. Wir würden uns freuen, wenn viele Unternehmen über vergleichbare Lösungen nachdenken.“



Und Silke Wichert, Rechtsanwältin beim Arbeitgeberverband ChemieNord, unterstreicht: „Es war ein hartes Stück Arbeit, die verschiedenen Umsetzungsideen der Parteien eines eigentlich übereinstimmenden Ziels zusammenzubringen – aber am Ende haben wir es geschafft. Für einen attraktiven Arbeitgeber, gesunde Arbeitnehmer und eine klimafreundliche Mobilität.“



Zusätzlich haben sich die Tarifparteien seit Sommer 2022 in zwei langfristigen Tarifpaketen auf deutliche Entgeltsteigerungen, eine Erhöhung des Nachtarbeitszuschlags und auf (z.T. steuerfreie) Einmalzahlungen geeinigt.



In einer starken Tarifpartnerschaft sind innovative Konzepte zum Wohle des Unternehmens und seiner Beschäftigten umsetzbar.