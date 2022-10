Holzkohlegrill – Der etablierte, vielseitige Klassiker

Grillen gehört in Deutschland, wie auch in vielen anderen Ländern auf der Welt, zum Zubereiten von Mahlzeiten dazu. Und noch mehr: Grillen ist fester Bestandteil unseres sozialen Lebens. Denn wer den Grill anfeuert, lädt häufig Freunde oder Familie zu einem geselligen Beisammensein ein. Ob im Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse, Barbecue-Begeisterte grillen meist nicht nur saisonal von Mai bis September, sondern das ganze Jahr über. Hierfür braucht es neben der richtigen Ausstattung vor allem einen guten Grill. Mittlerweile kommt vermehrt die Frage auf: Ist der klassische Holzkohlegrill noch die beste Wahl? Für uns gibt es eine klare Antwort auf diese Frage: Ja! Warum wir dieser Meinung sind, erklären wir im Folgenden.



Gut Ding will Weile haben



Getreu dem Motto „Gute Ergebnisse brauchen ihre Zeit“ ist das Grillen mit dem Holzkohlegrill für viele ein emotionales Erlebnis. Es benötigt zwar etwas mehr Vorarbeit und Zeit, aber genau das ist es, was zählt: die Holzkohle in den Grill zu geben, sie zu entfachen und eine Glut zu erzeugen, mit der das Grillgut optimal gelingt. Der Duft nach würzigen Röstaromen, vermischt mit den obligatorischen Rauchschwaden, belohnt die Holzkohlegrillfans immer wieder aufs Neue.

Generell bieten Holzkohlegrills viele Möglichkeiten der Zubereitung: direktes und indirektes Grillen, Smoken und selbst Pizzen können mit Zusatzequipment auf dem Grill gebacken werden.



Immer und überall nutzbar



Die Mobilität ist ein weiterer Grund, warum der Holzkohlegrill bei vielen Grillfans beliebt ist. Im Vergleich zu Strom- oder Gasgrills ist er flexibler und kann ortsunabhängig genutzt werden. Grill und Holzkohle können gut transportiert werden und sind somit perfekt für den Einsatz auch außerhalb von Garten und Balkon geeignet, zum Beispiel bei einem Ausflug im Park oder an einem lauen Sommerabend am See.



Günstig und umweltfreundlich



Überzeugungsarbeit leistet der Holzkohlegrill auch beim Preis. Bei der Anschaffung des Grills sind Modelle in jeder Preisklasse zu finden und auch beim Kauf der Holzkohle kann sich der Verbraucher über erschwingliche Preise freuen. Entscheidend ist jedoch bei aller Preisorientiertheit immer auch die Herkunft, das Herstellungsverfahren und die Qualität der Kohle. Bei den Holzkohleprodukten von proFagus® ist eine umweltfreundliche Produktion sowie die Verwendung von Buchenholz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern garantiert. Der Gebrauch von zertifizierter Holzkohle, wie die von proFagus®, verspricht nicht nur gesünderes und nachhaltiges Grillen, sondern wirkt sich auch auf weniger Rauchentwicklung und Funkenflug aus und trägt somit zum sicheren Brandschutz bei. Und auch in Krisenzeiten und bei Holzmangel trägt Holzkohle von proFagus® nicht zur Verknappung bei, da für die Verarbeitung ausschließlich Holz aus der Durchforstung regionaler Wälder, gebrochenes oder minderqualitatives Holz sowie Resthölzer aus der Holzwerkstoffindustrie verwendet wird.



Unser Fazit: Grillen ist sehr individuell, angefangen beim Kauf des Grills bis hin zur Auswahl des Grillguts, dennoch steht fest: Der Holzkohlegrill ist und bleibt die flexibelste, vielseitigste und nachhaltigste Wahl in Sachen Grill.