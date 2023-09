Gemeinsam lassen wir neue Wurzeln wachsen – Root Camp in Overath war ein voller Erfolg

proFagus GmbH

In Bodenfelde im Weserbergland wird seit über 125 Jahren Buchen Grill-Holzkohle „made in Germany“ produziert und unter dem Markennamen proFagus® vertrieben. Das Werk gilt als eine der modernsten Fertigungsstätten seiner Art in ganz Europa. Das Traditionsunternehmen, das zur Arbonium Technologies Gruppe gehört, betreibt mit ca. 160 Mitarbeitern auf 180.000 qm Produktionsfläche die Destillation von ca. 100.000 t Holz pro Jahr und ist zudem seit jeher der einzige Hersteller, der deutschlandweit im umweltfreundlichen Retortenverfahren produziert. Dazu werden ausschließlich Hölzer aus PEFC-zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten regionalen Wäldern sowie unbehandelte Resthölzer aus der Holzwerkstoffindustrie genutzt und zu hochwertigen Grill-Holzkohleprodukten verarbeitet. Durch diesen regionalen Ansatz entstehen vom Rohstoff über die Produktion bis zur Auslieferung nur kurze Transportwege, was für eine positive Ökobilanz sorgt. Damit ist proFagus® unangefochtener Marktführer in der Fertigung hochwertiger und umweltfreundlich produzierter Grill-Holzkohle.



Seit 2022 baut Arbonium Technologies am neuen Standort in Northeim ein Zweitwerk auf, in dem ausschließlich lebenmittel-zertifizierte hochwertige Aromen hergestellt werden. Die proFagus Food Solutions GmbH handelt und vermarktet Raucharomen, Riech- und Geschmacksstoffe sowie geräucherte Lebensmittel weltweit.



Ergänzt wird die Produktpalette an hochwertiger Buchen Grill-Holzkohle durch ein umfangreiches Anzündersortiment für Grill, Kamin und Ofen.

