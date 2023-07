Europaparlamentarierin Lena Düpont besucht das proFagus-Werk in Bodenfelde

Die Abgeordnete des Europaparlaments Lena Düpont hat das proFagus-Werk in Bodenfelde besucht und sich bei einer Führung vom Geschäftsführer Dr. Frank Höfer und seinem Team ein Bild über die Produktionsprozesse, die Produkte und die getätigten Investitionen gemacht.



Dabei wurde besonders der Hintergrund und die langjährige erfolgreiche Umsetzung des Konzepts der Bio-Raffinerie durch den europäischen Marktführer mit dem breitesten Portfolio an Holzpyrolyseprodukten in der Praxis vorgestellt. Das Werk mit 180 Mitarbeitern in Südniedersachsen behauptet sich mit seinem nachhaltigen Herstellungsprozess von Spezialchemikalien und hochwertigster Buchen Grill-Holzkohle und seinen Nebenprodukten im Markt. Dabei setzt man im Unternehmen auf eigene Ausbildung und eine langjährige Mitarbeiterbindung. Das Unternehmen weitet dabei seine Aktivitäten vor allem bei Lebensmitteladditiven weiter konsequent aus und hat im Landkreis Northeim einen weiteren Standort aufgebaut.



Lena Düpont setzt sich bereits seit 2021 bei der Europäischen Kommission dafür ein, den Rezertifizierungsprozess der zugelassenen Primärrauchprodukte in Europa so zu gestalten, dass die betroffenen Unternehmen, wie die proFagus GmbH, diesen im Sinne des Verbraucherschutzes in der erforderlichen Qualität durchführen können. „Unternehmen wie die proFagus GmbH spielen eine entscheidende Rolle für die Schaffung und den Erhalt von Arbeitsplätzen in dieser Region. Es ist von größter Bedeutung, dass wir den Rezertifizierungsprozess so gestalten, dass sie in der Lage sind, weiterhin ihre hochwertigen Produkte in der bekannten Qualität herzustellen.", so Lena Düpont.



Die Rezertifizierung bildet für die proFagus GmbH ein wichtiges strategischen Geschäftsfeld, dass als Teil der Biochemicals zu einem weiteren Standbein des Unternehmens entwickelt werden soll und über erhebliches Wachstums- und Beschäftigungspotenzial verfügt.