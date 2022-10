1.200 neue Bäume für die heimischen Wälder

proFagus® hat erfolgreich aufgeforstet

Zum 12. Mal in Folge fand vom 7.-9. Oktober 2022 das beliebte Root Camp von proFagus® statt. Gemeinsam mit den Kooperationspartnern PEFC und der Bünting AG sowie neun glücklichen Gewinnern samt ihren Angehörigen wurden Douglasien und Lärchen in einem zuvor definierten Waldstück bei Bersenbrück in Niedersachsen gepflanzt.



Ein Wochenende voller Spaß und Verantwortung



Den Gewinnern der Verlosung winkten auch in diesem Jahr wieder ein gleichermaßen aktives und informatives Wochenende im Wald inklusive zwei Hotelübernachtungen und Vollverpflegung. Bewerben konnten sich interessierte Pflanzenfreunde in teilnehmenden Combi- und famila-Märkten rund um Osnabrück, Gütersloh und Hagen. Aus der Vielzahl der Einsendungen wurden schließlich neun Gewinner ermittelt, die mit einer Begleitperson ihrer Wahl oder der ganzen Familie am Root Camp in Bersenbrück teilnahmen.



Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, insgesamt 16 Erwachsene und 10 Kinder, waren trotz kühler Temperaturen und einiger kurzer Regenschauer hochmotiviert und gruben nach Anleitung des Aufforstungsexperten von PEFC emsig Löcher in den vorbereiteten Waldboden. Gegen 15:30 Uhr war es geschafft: Auf einer Fläche von rund einem Hektar ergänzen nun insgesamt 1.200 kleine Nadelbäume den Altbestand. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten sich glücklich, einen wichtigen Teil zum Schutz der Umwelt beigetragen und neuen Lebensraum geschaffen zu haben.



Mit dieser Pflanzaktion stieg die Zahl der gepflanzten Bäume seit Gründung der Root Camps vor drei Jahren auf über 14.000 Stück. Ein beeindruckendes Ergebnis, mit dem proFagus® sein Engagement für nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Handeln untermauert. Ergänzend zu den bundesweit stattfindenden Root Camps werden regelmäßig Tages-Aufforstungen sowie Pflanzaktionen mit Schulklassen organisiert.