Genuss made in Brandenburg auf dem 21.Brandenburger Schlachtefest

Sonnabend, 28. Oktober11.00 UhrMärkischer Ausstellungs- und Freizeitpark, Gartenstraße 1-3, 14621 Schönwalde/Glien Ortsteil Paaren/GlienBrandenburgs Agrarstaatssekretärin Dr. Carolin Schilde eröffnet am 28. Oktober gemeinsam mit Hanka Mittelstädt, Vorstandsvorsitzende des Verbands pro agro, Ulrich Benedix, Vorstandsmitglied des Landesbauernverbandes, und Bodo Oehme, Bürgermeister der Gemeinde Schönwalde-Glien, das Fest.Am letzten Wochenende im Oktober feiert traditionsgemäß die Zunft des Fleischerhandwerks im havelländischen Paaren im Glien das Brandenburger Schlachtefest. Zusätzlich zu der regionalen Fleisch- und Wurstproduktion und weiteren Brandenburger Spezialitäten werden die touristischen Angebote der Reiseregionen des Landes sowie der neue Hauptkatalog zum Landurlaub des Verbands pro agro vorgestellt.Imbetrieben durch die Fleischerfachschule Berlin, wird die zeitgenössische Verarbeitung der Rohware gezeigt und gleich nebenan erinnert die Demonstration eineran die in unseren Breiten üblich gewesene Form der Vorratshaltung für den Winter. Der Fleischerfachverband Berlin-Brandenburg organisiert wieder zwei Wettbewerbe, bei denen das Festpublikum als Jury fungiert. Imtreten Amateure gegen Profis an und immachen die Fachleute den Meister unter sich ausDer Verein zur Förderung Brandenburger Klein- und Gasthausbrauereien und regionaler Infrastrukturen e.V. lädt dazu ein, die Vielfalt des regionalen Brauhandwerks derzu entdecken.In diesem Jahr erstmals dabei dasaus dem Seenland Oder-Spree mit seinen Ostbrandenburger Weinen und einem Standan welchem drei Verlage ihre Werke zum Thema Brandenburg präsentierenDruckfrisch findet der Katalog, herausgegeben vom Verband pro agro, erstmals den Weg in die Öffentlichkeit. Der Katalog vermittelt einen Überblick über Brandenburger Gastgeber aus dem ländlichen Raum und bietet in Magazinform interessante Geschichten aus Brandenburg. Reportagen heimischer Unternehmen sollen neugierig machen, das Land zu entdecken.Begleitet von dergibt es neben Speis und Trank auch etwas für Auge und Ohr.Programm auf der BühneProgramm 28.10. Moderation Alexander DiekAnna Carina WoitschakJoe CarpenterParty Band “Me & The Beauties”Programm 29.10. Ralf JußenBlasorchester KetzinKerstin MerlinThe JukeboysRund ums SchlachtefestDie Youngsters der größten Friesen- und Ibererpferde – Show – Formation Europas treffen sich am 28./29. Oktober zum Trainingswochenende im MAFZ-Erlebnispark in Paaren-Glien.Diekommen mit Ihren pechschwarzen Friesenhengsten und schneeweißen Iberern zum gemeinsamen Training zusammen, und umrahmen als ein weiteres Highlight das Brandenburger Schlachtefest im Freigelände.Dielädt an beiden Tagen zu Führungen um 11, 13 und 15 Uhr ein.Hier erfährt man, wie schon unsere „Altvorderen“ als etwas ganz Besonderes ein vollmundiges Bier in Brandenburgs ältester Braupfanne von 1834 brauten und genießt das hauseigene Bier mit dem einladenden Slogan: „Das 501“ ist deins!“…Bei schönem Wetter wird es weitere Aktivitäten auf dem Gelände geben, Kutschfahrten, Fahrten mit dem Erlebnispark-Shuttle, Reitangebote, Schmink- und Bastelstation im Arche-Haustierpark, Riesenrutsche und Eselstation lassen einen schönen Ferienausflug zu.Weitere Informationen erhalten Sie unter: