Nuova famiglia di stampanti per cioccolato Procusini per panetteria, pasticceria e confetteria

Con la stampante 3D per cioccolato “Procusini Performance Stack”, Print4Taste presenta una nuova famiglia di prodotti per professionisti alla fiera Südback di Stuttgart. Secondo il produttore, la nuova generazione di dispositivi si concentra sulla produzione e sulla facilità d'uso.



Per i principianti che cercano un'introduzione economica alla tecnologia, la stampante 3D Procusini mini è disponibile a partire da 998 euro. Colpisce la possibilità di creare le proprie impostazioni e di lavorare con il proprio cioccolato e con le cosiddette ricariche di cioccolato Procusini mini 3D, con un successo garantito.



L'uso della tecnologia di stampa 3D consente la personalizzazione e il design creativo degli oggetti di cioccolato. Questo ci permette di soddisfare la crescente richiesta di personalizzazione da parte dei clienti.



Tutti i dispositivi sono prodotti da Print4Taste a Freising, vicino a Monaco.

