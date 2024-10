Nouvelle famille d'imprimantes à chocolat Procusini pour la boulangerie, la pâBsserie et la confiserie

Avec l'imprimante 3D à chocolat „Procusini Performance Stack“, Print4Taste présente une nouvelle famille de produits pour les professionnels au salon Südback à StuMgart. Selon le fabricant, la nouvelle généraBon d'appareils met l'accent sur l'output et la simplicité d'uBlisaBon.



Pour les débutants qui cherchent à s'iniBer à la technologie à un prix avantageux, l'imprimante à chocolat 3D Procusini mini est disponible à parBr de 998 €. Elle convainc par la possibilité d'effectuer ses propres réglages et de travailler aussi bien avec son propre chocolat qu'avec des recharges Procusini mini 3D Choco dont la réussite est garanBe.



L'uBlisaBon de la technologie d'impression 3D permet à la fois la personnalisaBon et la concepBon créaBve d'objets en chocolat. Cela permet de répondre aux demandes croissantes de personnalisaBon des clients.



Tous les appareils sont fabriqués par Print4Taste à Freising, près de Munich.

