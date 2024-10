Neue Schokoladendrucker-Familie Procusini für Bäckerei, Konditorei und PaBsserie

Mit dem 3D Schokodrucker „Procusini Performance Stack“ stellt Print4Taste auf der Südback in StuJgart eine neue ProdukKamilie für Profis vor. Laut Hersteller liegt der Fokus der neuen GerätegeneraBon auf Output und einfacher Bedienung.



Für Einsteiger, die einen preiswerten EinsBeg in die Technologie suchen, bietet sich der 3D Schokoladendrucker Procusini mini ab 998 € an. Dieser überzeugt mit der Möglichkeit, eigene Einstellungen vornehmen zu können und sowohl mit eigener Schokolade als auch mit sogenannten Procusini mini 3D Choco Refills mit GelinggaranBe zu arbeiten.



Der Einsatz der 3D Drucktechnologie ermöglicht sowohl die Personalisierung als auch die kreaBve Gestaltung von Schokoladen-Objekten. So kann die steigende Nachfrage der Kunden nach Individualisierung erfüllt werden.



Alle Geräte werden von Print4Taste in Freising bei München hergestellt.

