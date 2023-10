NOVITÀ: stampante 3D per cioccolato Procusini mini a partire da € 998

Finora, una stampante 3D per alimenti per professionisti andava di pari passo con prezzi superiori a € 3.000. Con l'introduzione della Procusini mini da parte della start-up Print4Taste di Frisinga/Germania, per la prima volta è disponibile una stampante 3D per cioccolato per professionisti a partire da € 998. Il dispositivo è disponibile da subito e si rivolge ai professionisti che, oltre alla facilità d'uso, si aspettano di poter effettuare le proprie impostazioni.Oltre all'ingresso nella stampa 3D del cioccolato a meno di € 1.000, la Procusini mini consente anche agli esperti di utilizzare il proprio cioccolato. È possibile effettuare impostazioni individuali per la temperatura, la velocità e la portata.Se non avete voglia di usare il vostro cioccolato, potete usare in alternativa le tavolette di cioccolato speciali del produttore, le cosiddette Ricariche 3D Choco con garanzia di successo. In questo caso, tutte le impostazioni sono già memorizzate e si può iniziare subito.Le icone autoesplicative e la guida per l'utente in 5 lingue garantiscono un utilizzo intuitivo della macchina tramite un display touch. Ad esempio, le etichette al cioccolato per torte o dessert possono essere create in pochi minuti senza alcuna conoscenza preliminare.La fornitura comprende oltre 1.000 modelli gratuiti e l'accesso al cosiddetto Club Procusini. Ulteriori modelli sono disponibili online. È inoltre possibile creare oggetti individuali come scritte e loghi.Tutti i mini Procusini sono "Made in Germany". Sono fabbricati presso la sede del produttore a Freising, vicino a Monaco, e vengono sottoposti a un test di funzionamento completo prima della consegna.Maggiori informazioni su https://procusini.com/...