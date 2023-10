NOUVEAU: Imprimante 3D pour chocolat Procusini mini à partir de 998 €

Jusqu'à présent, une imprimante 3D alimentaire pour professionnels allait de pair avec des prix dépassant les 3.000 €. Avec le lancement de la Procusini mini de la start-up Print4Taste de Freising/Allemagne, une imprimante 3D pour chocolat destinée aux professionnels est pour la première fois disponible à partir de 998 €. L'appareil est disponible dès maintenant et s'adresse aux professionnels qui attendent, outre une utilisation simple, de pouvoir effectuer leurs propres réglages.Outre l'accès à l'impression 3D de chocolat pour moins de 1.000 €, la Procusini mini permet également aux experts d'utiliser leur propre chocolat. Pour cela, il est possible de régler la température, la vitesse et le débit.Si l'utilisation de votre propre chocolat vous tient moins à cœur, vous pouvez aussi utiliser des barres de chocolat spéciales du fabricant, appelées 3D Choco Refills avec garantie de réussite. Dans ce cas, tous les paramètres sont déjà enregistrés et il est possible de commencer immédiatement.Des icônes explicites et un guide de l'utilisateur en 5 langues permettent d'utiliser l'appareil de manière intuitive via un écran tactile. Il est ainsi possible, par exemple, de créer en quelques minutes des inscriptions chocolatées pour des gâteaux ou des desserts, sans aucune connaissance préalable.La livraison comprend plus de 1.000 modèles gratuits ainsi que l'accès au club Procusini. D'autres modèles y sont disponibles en ligne. Il est également possible de créer des objets personnalisés tels que des caractères et des logos.Tous les Procusini mini sont "Made in Germany". Ils sont fabriqués au siège du fabricant à Freising, près de Munich, et subissent un test de fonctionnement complet avant leur livraison.Plus d'informations sur https://procusini.com/...