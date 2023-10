NEU: 3D Schokoladendrucker Procusini mini ab 998 €

Bisher ging ein 3D Lebensmitteldrucker für Profis mit Preisen von über 3.000 € einher. Mit der Einführung des Procusini mini des Startups Print4Taste aus Freising/Deutschland ist erstmals ein 3D Schokoladendrucker für Profis ab 998 € erhältlich. Das Gerät ist ab sofort lieferbar und adressiert Profis, die neben einfacher Bedienung auch erwarten, eigene Einstellungen vorzunehmen zu können.Neben dem Einstieg in den 3D Schokoladendruck für unter 1.000 € ermöglicht der Procusini mini für ExpertInnen auch die Verwendung eigener Schokolade. Hierzu können individuelle Einstellungen für Temperatur, Geschwindigkeit sowie Flussrate vorgenommen werden.Wem die Verwendung eigener Schokolade weniger am Herzen liegt, verwendet alternativ spezielle Schokostangen des Herstellers, sogenannte 3D Choco Refills mit Gelinggarantie. In diesem Fall sind bereits sämtliche Einstellungen hinterlegt und es kann sofort losgehen.Selbsterklärende Icons und eine Benutzerführung in 5 Sprachen sorgen dafür, dass sich das Gerät über ein Touchdisplay intuitiv bedienen lässt. So können z. B. ohne Vorkenntnisse in wenigen Minuten schokoladige Beschriftungen für Torten oder Desserts erstellt werden.Im Lieferumfang sind über 1.000 kostenlose Vorlagen sowie der Zugang zum sogenannten Procusini Club enthalten. Dort sind online weitere Vorlagen verfügbar. Auch können individuelle Objekte wie Schriftzüge und Logos erstellt werden.Alle Procusini mini sind „Made in Germany“. Sie werden am Unternehmenssitz des Herstellers in Freising bei München hergestellt und durchlaufen vor Auslieferung einen vollumfänglichen Funktionstest.Mehr Infos unter www.procusini.com