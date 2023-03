Se amate creare decorazioni per torte, cupcake e dessert, dovreste dare un'occhiata alla nuova generazione di stampanti per cioccolato. Con una stampante di cioccolato 3D mycusini, potrete creare in pochissimo tempo deliziosi oggetti di cioccolato, scritte e persino forme di praline. Filigrana e precisione che difficilmente si possono ottenere a mano. E non è necessaria alcuna esperienza precedente.Giusto in tempo per la Pasqua, nella libreria dei modelli ci sono nuovi motivi per la mycusini. Con oltre 1.000 modelli, dovrebbe esserci qualcosa di adatto a ogni coniglietto pasquale.Per Pasqua, il pacchetto base è disponibile con il codice voucher Ostern23mycusini vale di 80 € su www.mycusini.com da 398 €.