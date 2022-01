3D Schokodrucker mycusini – individuelle Naschereien zum Verlieben

Süßigkeiten zum Valentinstag sind langweilig und einfallslos? Nicht mit mycusini 2.0: Mit dem 3D Schokodrucker lassen sich im Handumdrehen exklusive und individuelle 3D Schoko-Objekte, persönliche Schriftzüge oder Pralinenhohlformen zaubern. Diese eignen sich perfekt als Deko für Torten und Desserts oder kleines Geschenk. Was gibt es Schöneres als eine süße persönliche Aufmerksamkeit zum Vernaschen?Eine Vorlagenbibliothek mit über 1.000 spannenden Objekten, praktische 3D Choco Refills mit Gelinggarantie und die einfache Bedienung über das große 3,5 Zoll Touch-Farbdisplay sorgen für maximalen Spaß. Die mycusini 3D Choco gibt es in zahlreichen Farben.Etwa so groß wie eine Kaffeemaschine passt der mycusini 2.0 in jede Küche. Das Starterpaket gibt es ab 798 €. Neben dem 3D Schokodrucker enthält es auch die mycusini 3D Choco Refills sowie den kostenlosen Zugang zur umfangreichen Vorlagenbibliothek und zahlreichen Anwendungen für die einfache Erstellung eigener 3D Vorlagen.Passend zum Valentinstag gibt es den mycusini 2.0 für kurze Zeit auch in knalligem „Lovely Red“. Mehr Infos unter www.mycusini.com