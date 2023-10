3D Schokodrucker für Veranstaltungs-Profis

Mit dem 3D Schokodrucker „Procusini Performance Stack“ stellt Print4Taste auf der iba in München das Topmodell einer neuen Produktfamilie für Profis vor. Der Fokus liegt auf Output und einfacher Bedienung.Bereits das Basismodell „Procusini Single“ der neuen Produktfamilie verfügt gegenüber demVorgängermodell über eine 5x größere Produktionsfläche sowie einer selbsterklärenden Bedienerführung über Touchdisplay in 5 Sprachen.Alle Procusini sind „Made in Germany“. Sie werden am Unternehmenssitz des Herstellers in Freising bei München hergestellt und durchlaufen vor Auslieferung einen vollumfänglichen Funktionstest.Mehr Infos unter www.procusini.com