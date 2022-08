3D Lebensmitteldrucker-Startup setzt auf Produktionsstandort Deutschland

Das erfolgreiche Startup Print4Taste, bekannt durch mycusini, den ersten 3D Schokodrucker für zuhause, setzt für die Produktion seines Schokodruckers zu 100 % auf den Produktionsstandort Deutschland“, sagt Johannes Heringlehner, der bei der Print4Taste GmbH für die gesamte Produktbereitstellung verantwortlich zeichnet., so Heringlehner.Der Erfolg scheint dem Startup recht zu geben, der Exportanteil beträgt bereits 60 % und soll in den nächsten Jahren weiter steigen.Vor allem HobbybäckerInnen sind begeistert von den Möglichkeiten, die der 3D Schokodrucker bei der Kuchen- und Tortendeko bietet. Sie nutzen ihn vor allem für individuelle Schriftzüge und kreative Schoko-Objekte.Etwa so groß wie eine Kaffeemaschine und erhältlich in knalligem Passion Pink, elegantem Grau, tiefem Schwarz oder frischem Mint, passt der mycusini in jede Küche. Das Starterpaket gibt es ab 578 €. Neben dem 3D Schokodrucker enthält es auch mycusini 3D Choco Refills sowie den kostenlosen Zugang zur umfangreichen Vorlagenbibliothek und zahlreichen Anwendungen für die einfache Erstellung eigener 3D Vorlagen.Mehr Infos unter www.mycusini.com und Facebook/Instagram #mycusini