3D Choco Drucker mycusini für zu Hause

Der weltweit erste 3D Choco Drucker für zu Hause eröffnet ohne Vorkenntnisse die Möglichkeit zur Erstellung leckerer kreativer Choco Objekte, die Familie und Freunde überraschen.Individuell erstellbare Choco-Textnachrichten für Geburtstag oder Jahrestag, eine Vorlagenbibliothek mit über 200 kreativen Objekten und die einfache Bedienung sorgen für maximalen Spaßfaktor. So lassen sich individuelle leckere 3D Choco Geschenke oder Kuchenbeschriftungen genauso erstellen, wie das Choco-Highlight für ein Dessert.Und so geht es: die Produktion beispielsweise einer Choco-Hohlform wird direkt am Display des mycusini gestartet. Anschließend lässt sich diese Hohlform z. B. mit einer Mascarpone-Creme füllen und gemeinsam mit einigen Früchten auf einem Dessertteller arrangieren. Mit einer solchen Dessertkreation fordert man sogar einen professionellen Patissier heraus.Etwa so groß wie eine Kaffeemaschine passt der mycusini in jede Küche. Das Gerät arbeitet mit speziellen 3D Choco Refills, die mitgeliefert werden – dies ermöglicht ein sofortiges Erfolgserlebnis.Mit einem Preis von 298 € eignet sich der mycusini auch hervorragend als Geschenk. Warum nicht einmal Choco in 3D gemeinsam unter dem Weihnachtsbaum produzieren?Im Lieferumfang ist alles für einen schnellen Start enthalten – neben dem 3D Choco Drucker mycusini auch die 3D Choco Refills sowie der freie Zugang zu einer umfangreichen Vorlagenbibliothek und zahlreichen Anwendungen zur Erstellung von 3D Modellen.Hinter mycusini steht das junge Team des deutschen Startups Print2Taste aus Freising.Website: www.mycusini.com Instagram: https://www.instagram.com/mycusini/ Facebook: https://www.facebook.com/mycusini Kontakt und Fotos in Druckqualität:Print2Taste GmbHGerd FunkLiebigstraße 1185354 FreisingDeutschland+49 151 54754014press@mycusini.com