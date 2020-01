Whisky aus Frauenhand

Preussische Whiskydestillerie

Preussischer Whisky™ wird aus zwei kostbaren Spezialmalzen gewonnen: aus über Buchenholz geräuchertem Gerstenmalz und aus Röstmalz. Das verwendete Wasser entstammt dem unterirdischen See, über welchem die Destillerie und der Ort Schönermark liegt. Ein sehr aufwendiges Maischeverfahren, eine spezielle Whiskyhefe, eine ausserordentlich langsame und behutsame Destillation, die Lagerung in stark getoasteten Eichenholzfässern, in denen nie etwas anderes als Preussischer Whisky lagerte..... all das ergibt diesen ungewöhnlich charismatischen und edlen Single Malt. Ein unverfälschter geradliniger Whisky für den anspruchsvollen Geniesser, welcher Wert auf höchste Qualität und Individualität legt. Das Besondere ist hier Programm! Der "Preusse" ist immer eine Einzelfassabfüllung in Fassstärke. Jede Flasche ist de facto ein Unikat. Der Whisky wird nicht kühl gefiltert und nicht gefärbt. Handschriftliche Einträge wie das Abfülldatum, Fass- und Flaschennummer, Alkoholstärke und die Unterschrift des Brenners sind dazu erforderlich und unterstreichen zusätzlich, dass Preussischer Whisky "Handmade in Germany" ist.



Nachdem bereits im Jahr 2013 die Produktion komplett auf Bio umgestellt wurde, steht Preussischer Whisky™ seit 2019 in biozertifizierter Qualität zur Verfügung.