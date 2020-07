PowerSlim mit neuer Starterbox

Die Produktentwickler von PowerSlim sind immer dabei, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und aktuelle Trends in die Produktentwicklung einzubeziehen. Dies führte den Blick auf die Starterbox mit der Frage, ob auch hier die Anwendung vereinfacht werden kann. In einer Umfrage bei knapp 300 Coaches in den Niederlanden und Belgien zeichnete sich deutlich ab, dass sowohl die Produkte als auch die Handhabung durch neue Tages-Boxen die Arbeit des Coaches und auch den Einstieg ins Programm noch einfacher gestalten können.Die neue Starterbox enthält nun sieben Tages-Boxen, die jeweils sechs leckere Produkte für den Tag beinhalten. Der Anwender kann seinen Tag besser planen und die Box einfach in die Arbeit oder auf Termine mitnehmen. Sowohl die Tage als auch die Produkte können im Tagesverlauf getauscht werden, sodass die gewohnte Flexibilität erhalten bleibt. Auch das Design der Starterbox und den Tages-Boxen wurde modernisiert und macht nun auch für das Auge mehr Appetit auf das Programm.PowerSlim verfolgt das klare Ziel, die Volkskrankheit Übergewicht zu besiegen. Dabei führt das Abnehm-Programm auf Low-Carb- und High-Protein-Basis seine Teilnehmer in persönlichen oder virtuellen Coachings nachhaltig zu ihrem gesunden Traumgewicht. Der langfristige Erfolg liegt in der Kombination der drei Bausteine: den wissenschaftlich fundierten Ernährungsplan, das langfristige, persönliche Ernährungscoaching und die PowerSlim-Produkte, die mit frischen Lebensmitteln kombiniert werden. So kann jeder sein Ziel nicht nur erreichen, sondern auch langfristig halten.