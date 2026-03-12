Walter Popps Meistersalate präsentieren sich im neuen Look

Popp Feinkost relauncht ab April 2026 sukzessive das Sortiment seiner Walter Popps Meistersalate. Die Range erhält ein neues, aufmerksamkeitsstarkes Verpackungsdesign, das die einzelnen Segmente klarer differenziert.



Popp Feinkost modernisiert seine erfolgreiche Range der Walter Popps Meistersalate. Ab April wird das Sortiment sukzessive im neuen, überarbeiteten Design in den Handel eingeführt.



Zentraler Baustein des Relaunches ist eine neue Farbarchitektur innerhalb der Range. Statt eines einheitlichen roten Basiselements mit Sortencodierung erhalten die einzelnen Segmente künftig eigene Grundfarben: Fleischsalate erscheinen auf prägnantem Pink, Fischsalate auf blauem, Eiersalate auf gelben, Gemüsesalate auf orangenem und Kartoffelsalat auf braunem Etikett. Die veganen Sorten behalten weiterhin ihren naturfarbenen Hintergrund bei. Die Segmente sind damit im Kühlregal optisch schneller und klarer differenzierbar. Bestehende Sortenfarben sowie prägende Markenelemente, darunter das Portrait des Firmengründers Walter Popp, bleiben erhalten und sichern die Wiedererkennbarkeit.



Der Relaunch erfolgt aus einer Position der Stärke: Popp ist mit einem Marktanteil von 30,8 Prozent Marktführer im Segment Feinkostsalat aufs Brot. Während der Gesamtmarkt leicht rückläufig ist, wächst die Marke im Absatz in Kilogramm um 3,7 Prozent. Das Kernsegment Fleischsalate stellt mit 63,5 Prozent den größten Anteil am Gesamtmarkt. Hier legt Popp im Absatz in Packungen um 5,5 Prozent zu und wächst damit überdurchschnittlich.1



Mit der Überarbeitung reagiert Popp auf veränderte Anforderungen am POS und optimiert die Strukturierung der Range im Regal. Ziel ist eine klare Orientierung innerhalb des Sortiments und eine stärkere Präsenz der Marke im Kühlregal. Mit dem neuen Auftritt stärkt Popp die Profilierung der Meistersalate im Handel und setzt auf zusätzliche Wachstumsimpulse.



1 Quelle: NielsenIQ, Feinkostsalat aufs Brot, LEH total, MAT W52 2025

