Stiftung Warentest: Walter Popps Hummus zählt zu den Testsiegern

Der „Walter Popps Hummus Klassisch“ gehört zu den zwei bestbewerteten Produkten im aktuellen Hummus-Vergleich der Stiftung Warentest (Ausgabe 03/2026). In einem umfangreichen Test von insgesamt 21 Produkten1 sicherte sich der pflanzliche-Dip von Popp Feinkost nicht nur ein „Gut“ im Qualitätsurteil (1,9), sondern erzielte insbesondere im Geschmack die Bestnote „sehr gut“ (1,0).



Besonders stark fiel das Ergebnis in der sensorischen Bewertung aus, die mit 45 Prozent den größten Anteil am Gesamturteil ausmacht. Die Prüfer heben vor allem das aromatische und ausgewogene Geschmacksprofil hervor: Die Rezeptur punktet mit einer harmonischen Balance aus Kichererbsen und geröstetem Sesam sowie einer typischen Kreuzkümmelnote. Auch Konsistenz und Mundgefühl wurden positiv bewertet



Neben der Sensorik flossen auch Kriterien wie Schadstoffbelastung, mikrobiologische Qualität, Nährwerte und Deklaration in die Bewertung ein. In diesem anspruchsvollen Testumfeld konnte sich der Walter Popp Hummus klar an der Spitze positionieren.



Starkes Signal für den Handel

Das Ergebnis unterstreicht die hohe Qualität der Produkte von Popp und bestätigt die langjährige Kompetenz des Herstellers in der Entwicklung hochwertiger Feinkostsalate und pflanzlicher Spezialitäten. Für den Lebensmittelhandel bietet die Auszeichnung ein relevantes Verkaufsargument am POS. Künftig ist das sehr gute Abschneiden auch auf der Verpackung sichtbar: Popp wird das Stiftung-Warentest-Siegel auf dem Produkt führen.



„Hummus hat sich vom Nischenprodukt zu einem festen Bestandteil im Kühlregal entwickelt. Als pflanzlicher Dip trifft er den Zeitgeist einer zunehmend flexitarischen Ernährung. Umso mehr freut uns das sehr gute Abschneiden bei der Stiftung Warentest. Es bestätigt unseren Qualitätsanspruch und ist zugleich Ansporn, unsere Feinkostprodukte kontinuierlich weiterzuentwickeln“, sagt Marketingleiter Alexander Schmolling.



1 Getestet wurden: 15 Hummus-Produkte aus dem Kühlregal, 4 haltbare Konserven sowie 2 Hummus-Pulver

(lifePR) (