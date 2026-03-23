Popp Feinkost und Merlin Entertainments verlängern Partnerschaft
Kooperation geht ins elfte Jahr
Die elfjährige Zusammenarbeit zwischen Popp Feinkost und der britischen Merlin Entertainments wird auch 2026 fortgesetzt. Das haben beide Partner vor kurzem vereinbart. Die erfolgreiche Kooperation verbindet zwei Erlebniswelten: kulinarischen Genuss zu Hause und familienorientierte Freizeitangebote außer Haus.
Kern der Partnerschaft sind aufmerksamkeitsstarke Gewinn- und Gutscheinaktionen: Beim Kauf ausgewählter Brotaufstriche von Popp Feinkost erhalten Konsumentinnen und Konsumenten einen Gutscheincode für eine frei wählbare Attraktion von Merlin Entertainments – darunter das Heide Park Resort in Soltau, der Peppa Pig Park Günzburg sowie verschiedene Standorte von SEA LIFE und Madame Tussauds. Zusätzlich sorgen Gewinnspiele auf den Kanälen von Popp Feinkost für weitere besondere Erlebnisse rund um die teilnehmenden Attraktionen.
Mehrwert für Handel, Marken und Konsumenten
Die Kooperation zeigt, wie sich unterschiedliche Branchen gezielt ergänzen können. Popp Feinkost nutzt die Verbindung von Produktkauf und Erlebnisgewinn für zusätzliche Kaufimpulse und eine klare Differenzierung am Point of Sale. Die Aktionen sind fest im Frühjahrsmarketing verankert und stärken die Markenbindung nachhaltig. Auch wirtschaftlich zahlt sich die Strategie aus: 2025 verzeichnete Popp ein Absatzplus von 2,3 Prozent in Pack und behauptete mit einem Marktanteil von 99 Prozent die Marktführerschaft im Segment der Brotaufstriche auf Salatbasis.
Merlin Entertainments profitiert im Gegenzug von der hohen Reichweite im Lebensmitteleinzelhandel. Millionenfach platzierte Aktionsverpackungen machen die Freizeitattraktionen der Gruppe direkt im Alltag von Familien sichtbar. 2026 werden Gutschein-Coupons auf rund 19 Millionen Verpackungen von 15 verschiedenen Brotaufstrich-Sorten integriert. So erreicht Merlin Entertainments über den Handel eine breite Zielgruppe und steigert die Besucherzahlen.
Nicht zuletzt zählt auch der Handel zu den Profiteuren der Partnerschaft. Aktionsplatzierungen, aufmerksamkeitsstarke Verpackungen und begleitende Marketingmaßnahmen sorgen regelmäßig für zusätzliche Impulse am Point of Sale, flankiert durch Presse-, Online- und Social-Media-Aktivitäten.
Über Popp Feinkost
Die Popp Feinkost GmbH blickt auf eine über hundertjährige Geschichte zurück. Gegründet im Jahr 1920, hat das Unternehmen seit 1946 seinen Sitz im schleswig-holsteinischen Kaltenkirchen. Heute ist Popp Feinkost Marktführer für Feinkostsalate in Deutschland und steht für Qualität, Frische und Genuss. Das Unternehmen produziert vor allem gekühlte Feinkostprodukte wie Salate, Brotaufstriche, Mayonnaise sowie veredelte Fischspezialitäten und vertreibt diese bundesweit. Seit 1988 gehört Popp Feinkost als Tochterunternehmen zur Wernsing Food Family. Innerhalb dieser starken Unternehmensgruppe profitiert Popp von einer langfristig ausgerichteten, nachhaltigen Unternehmensstrategie. Die Wernsing Food Family erzielte 2024 mit rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Gesamtumsatz von 1,92 Milliarden Euro.
Über Merlin Entertainments
Merlin Entertainments, ein weltweit führender Anbieter von standortbezogener Familienunterhaltung, betreibt Themenparks, Attraktionen in Stadtzentren und LEGOLAND Resorts in Großbritannien, den USA, Westeuropa, China und dem asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen schafft Erlebnisse, die durch kultige Marken und vielfältige Attraktionsformate Freude und Verbundenheit wecken. Jährlich begrüßt Merlin über 62 Millionen Gäste in mehr als 20 Ländern. Für seine Markenwelten arbeitet Merlin weltweit mit Partnern wie der LEGO Group, Sony Pictures Entertainment, Peppa Pig, DreamWorks und Ferrari zusammen, um Gäste in Attraktionen, Erlebnisse und interaktive Lernangebote eintauchen zu lassen. www.merlinentertainments.biz.