Popp Feinkost erweitert Markenportfolio um Gutfried

Markenstarke Ergänzung im Feinkostsegment: Popp Feinkost baut sein bestehendes Angebot an Feinkostsalaten weiter aus und setzt dabei auf die Lizenzpartnerschaft mit der etablierten Geflügelmarke Gutfried. Ab Mitte Juni 2026 kommen drei SB-Salate in den Handel.



Popp Feinkost baut sein Lizenzgeschäft weiter aus und ergänzt sein Portfolio um eine weitere profilierte Marke: Ab Mitte Juni 2026 produziert und vertreibt der Hersteller Feinkostsalate unter Lizenz der Marke Gutfried. Mit drei 150-g-Artikeln erfolgt der Einstieg der neuen Produktlinie in das SB-Feinkostregal.



Mit der Lizenzpartnerschaft kombiniert Popp Feinkost seine Feinkostkompetenz und den Anspruch an hohe Produktqualität mit der starken Marke Gutfried – einem im Handel bekannten und beliebten Label im Geflügelsegment mit wachsendem vegetarischen und veganen Angebot. Ziel ist es, die Bekanntheit von Gutfried im SB-Feinkostsegment zu nutzen und zusätzliche Kaufimpulse zu generieren.



Drei Sorten zum Start



Zum Launch gehen drei Produkte an den Start, die mit bekannten Gutfried-Produkten zubereitet werden: Gutfried Geflügel-Fleischsalat zubereitet mit der Geflügel-Fleischwurst von Gutfried und mit einer feinen Gurkennote. Gutfried Geflügelsalat „Roast Chicken“, hergestellt mit Gutfried Roast Chicken Aufschnitt– ein würziger Geflügelsalat harmonisch abgestimmt mit fruchtiger Ananas und Mandarinen. Gutfried Wie Räucherlaxx-Salat – eine moderne Interpretation mit veganer Räucherlachs-Alternative aus dem Haus Gutfried, mit veganer Ei-Komponente und feinem Spargel.



Mit der Kombination aus zwei Geflügelvarianten und einer pflanzenbasierten Alternative adressiert das Sortiment sowohl klassische SB-Käufer als auch flexitarisch orientierte Zielgruppen. Der „Gutfried Wie Räucherlaxx-Salat“ zahlt zudem auf den anhaltenden Trend zu hybriden und pflanzenbasierten Konzepten ein. Die Produkte werden im 150-g-Becher angeboten (6 Stück pro Karton, Schlachterpackung, RLZ 21 Tage). Durch die klare Portionsgröße eignen sich die Artikel sowohl für den Single-Haushalt als auch für Snack- und To-go-Anlässe.



Strategischer Ausbau des Lizenzgeschäfts



Popp Feinkost verfolgt damit konsequent seine Strategie, starke Marken in neue Verzehranlässe und Warengruppen zu überführen und so zusätzliche Frequenz im SB-Feinkostregal zu generieren. Mit dem Markteintritt von Gutfried im Feinkostbereich unterstreicht Popp Feinkost seine Rolle als Impulsgeber im SB-Kühlregal – und setzt auf die Kraft etablierter Marken im Lizenzmodell.

(lifePR) (