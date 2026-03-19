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Noch mehr Genuss zur Grillsaison: Neuer Dinkel-Nudelsalat von Popp Feinkost

Mit einem leckeren Dinkel-Nudelsalat erweitert Popp Feinkost sein Sortiment pünktlich zur Grillsaison. Die neue Feinkostvariante verbindet kernige Dinkelnudeln mit buntem Gemüse. Erhältlich ab April 2026 im Handel.

(lifePR) (Kaltenkirchen, )
Pünktlich zur Grillsaison erweitert Popp Feinkost sein Feinkostsortiment um eine neue, genussvolle Beilage: Ab April 2026 kommt der Walter Popps Dinkel-Nudelsalat in der 350-g-Packung in den Handel. Die Rezeptur verbindet kernige Dinkelnudeln mit buntem Gemüse – darunter Gurke, Zwiebel, Paprika und Tomate – zu einem frischen, aromatischen Salat. Der UVP für dieses Produkt beträgt 2,49€.

Dinkel erfreut sich bei Verbraucherinnen und Verbrauchern seit Jahren wachsender Beliebtheit. Das ursprüngliche Getreide wird für seinen leicht nussigen Geschmack geschätzt und verleiht klassischen Nudelsalaten eine besondere, zeitgemäße Note. In Kombination mit knackigem Gemüse entsteht so eine moderne Feinkostspezialität, die vertrauten Genuss mit aktuellen Ernährungstrends verbindet.

Gerade in der Grillsaison sorgt der neue Salat für Abwechslung auf dem Tisch und bietet eine willkommene Alternative zu klassischen Beilagen: Ob zu saftigem Fleisch, gegrilltem Fisch oder vegetarischen Spezialitäten – der Dinkel-Nudelsalat passt als Beilage zu vielen Grillgerichten, ist aber auch ideal zum Picknick oder für die leichte Küche im Alltag. Mit der neuen Sorte setzt der Marktführer erneut frische Impulse im Segment Feinkostsalate in der Kühltheke.

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