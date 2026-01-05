Genuss im Mittelpunkt

Feinkosthersteller Popp Feinkost startet ab dem 5. Januar 2026 eine Werbekampagne mit Werbebotschafter Walter Popp. Die Spots werden auf reichweitenstarken TV-Sendern, Streamingdiensten und online unter dem neuen Claim „Popp Feinkost …und das Leben schmeckt!“ ausgestrahlt.



Popp Feinkost setzt im neuen Jahr konsequent auf Bewegtbildwerbung: Vom 5. Januar bis 22. Februar 2026 ist der Feinkosthersteller mit einem neuen Flight on air. Ziel der Kampagne ist es, den besonderen Genuss der beliebten Brotaufstriche, Beilagen- und Meistersalate des Herstellers in den Fokus zu rücken, die Markenbekanntheit weiter auszubauen und die Qualität der Produkte zu unterstreichen. Im Rahmen der unternehmensweiten Warengruppenstrategie wird dieser Genussanspruch künftig noch stärker kommunikativ verankert. Dazu wurde der Spot um eine zusätzliche Szene ergänzt, die diesen Aspekt gezielt ins Bild setzt. Alle drei Produktgruppen werden dabei sichtbar inszeniert, wobei der erzählerische Schwerpunkt auf den Brotaufstrichen liegt.



Wie bereits in den vergangenen Jahren steht auch diesmal die Figur des Firmengründers Walter Popp – verkörpert mit Witz und Charme durch einen Schauspieler – als Werbebotschafter im Mittelpunkt der Spots. Erstmals kommt dabei der neue Markenclaim zum Einsatz: „Popp Feinkost…und das Leben schmeckt!“ Er unterstreicht den emotionalen Mehrwert der Marke und markiert einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung der Markenkommunikation.



Wie sich dieser Anspruch konkret am Ende des Spots widerspiegelt, zeigt exemplarisch der Brotaufstrich Geflügel-Dattel-Curry, der sich seit seiner Einführung erfolgreich im Markt etabliert hat. Mit über 1,5 Millionen verkauften Packungen im ersten Jahr gehört die Sorte zu den Topsellern im Segment.* Zusätzlich wurde der Aufstrich von der Fachzeitschrift Lebensmittel Praxis als „Produkt des Jahres 2026“ in der Kategorie Feinkost & Delikatessen ausgezeichnet.



Die Kampagne wird auf über 28 TV-Sendern ausgestrahlt, da die Kernzielgruppe weiterhin besonders gut über das klassische Fernsehen erreicht wird. Gleichzeitig erweitert Popp die Mediastrategie: Neben linearem TV werden die Spots auch bei Streamingdiensten sowie online ausgespielt. Damit trägt das Unternehmen dem veränderten Mediennutzungsverhalten Rechnung, erreicht insbesondere jüngere Zielgruppen, die lineares Fernsehen deutlich seltener nutzen, und stellt eine noch breitere sowie differenziertere Reichweite sicher.



*Quelle: NielsenIQ MarketTrack, LEH + DM, Feinkostsalate, Absatz in Pack, MAT September 2025.

