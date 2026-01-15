Bio-Marke Grünhof erweitert Sortiment

Kontakt
Mit der Einführung von Bio Coleslaw und Bio Tzatziki zum März 2026 bietet Grünhof dem Naturkostfachhandel zwei impulsstarke Neuheiten. Parallel sorgt der überarbeitete Verpackungsauftritt der Junge Wilde Cashew Cremes für zusätzliche Aufmerksamkeit im Kühlregal.

Grünhof, die Bio-Marke für hochwertige Bio-Feinkost und Convenience-Produkte im Naturkostfachhandel, erweitert ihr Sortiment. Ab März 2026 ergänzen zwei beliebte Salatklassiker in Bio-Qualität das Feinkostportfolio: der Grünhof Bio Coleslaw und der Grünhof Bio Tzatziki. Der Bio Coleslaw überzeugt mit saftigem Weißkraut und feinen Möhrenstreifen in cremiger Sauce, während der Bio Tzatziki Gurken, Zwiebeln und Knoblauch zu einem würzigen, erfrischenden Geschmackserlebnis kombiniert.

Die beiden vegetarischen Feinkostsalate sprechen Verbraucherinnen und Verbraucher an, die verlässliche Qualität und besten Geschmack erwarten. Beide Produkte sind frei von Geschmacksverstärkern, Farb- und Konservierungsstoffen sowie glutenfrei. Erhältlich in praktischen, wiederverschließbaren SB-Verpackungen mit 200 g Inhalt garantieren sie ein frisches Geschmackserlebnis und eine attraktive Optik.

Damit setzt Grünhof seine erfolgreiche Entwicklung im Naturkostfachhandel fort: Seit Jahren zählt die Marke zu den wichtigsten Feinkostanbietern und hat sich mit einem Marktanteil von 41,4 % im Segment Feinkostsalate fest etabliert. Besonders der Grünhof Farmersalat 200 g erfreut sich großer Beliebtheit – er ist der meistgekaufte Feinkostartikel im Naturkostfachhandel und erzielt einen Jahresumsatz von rund 1,2 Mio. Euro.

Junge Wilde im neuen Design

Neben den neuen Salaten präsentiert sich auch die Submarke Grünhof Junge Wilde Cashew Cremes in frischem Look: Die modernisierte Verpackung sorgt für eine klare Sortenorientierung, eine ansprechende Produktpräsentation im Kühlregal und stärkt die Wiedererkennbarkeit der Range. Zur Auswahl stehen derzeit die Sorten Cashew Creme Dattel Curry, cremig und exotisch-fruchtig, sowie Cashew Creme Knoblauch Sambal Oelek mit einer leicht scharfen, aromatischen Note. Beide Varianten sind 100 % vegan, vielseitig als Dip, Aufstrich oder zum Verfeinern einsetzbar und treffen genau den Geschmack einer jungen, genussorientierten Zielgruppe. Die positive Entwicklung der Submarke unterstreicht diesen Trend: Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Absatz um 2,4 % und der Umsatz sogar um 24 %.*

Unter www.gruenhof.bio erfahren Interessierte mehr über die Marke selbst und das abwechslungsreiche Bio-Sortiment von ingesamt 21 Feinkost- und Beilagensalaten.

*Quelle: bioVista MAT 07.2025

