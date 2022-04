We love to run! Run with love!

Die neue Pacer Serie - Polar launcht gleich zwei Laufuhren. Leistungsstark und nicht zu schlagen!

Polar Electro - die weltweit führende Marke für ein technisches, persönliches Coaching in den Bereichen Fitness, Sport und Gesundheit - stellt die Polar Pacer und Polar Pacer Pro vor, zwei Laufuhren, die sowohl Laufanfängern als auch ambitionierten Läufern die Möglichkeit geben, ihr Leben gesund und ambitioniert zu gestalten.



Pacer und Pacer Pro bieten ein unvergleichliches Lauferlebnis mit leistungsstarken Trainings- und Erholungsfunktionen. Sie helfen dem Läufer den eigenen Körper zu verstehen und zu erkennen, wann er sich zu viel oder zu wenig fordert, denn nur so sind individuelle und persönlichen Ziele zu erreichen.



Die neuen Laufuhren wurden speziell für den Laufsport entwickelt und sind mit einer Vielzahl von Funktionen ausgestattet, die es nur bei Polar gibt.



Mit einer enormen Funktionsvielfalt bietet die neue Polar Pacer Serie eine personalisierte Anleitung und Unterstützung für den gesamten persönlichen Weg des Läufers. Das gilt von dem ersten Kilometer bis hin zum Marathon und darüber hinaus.



"Laufen ist ein beliebter Sport, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass der Trend abnimmt. In der Tat ist ein Viertel aller Trainingseinheiten, die unsere Nutzer aufzeichnen, eine Laufeinheit. Wir von Polar haben es uns zur Aufgabe gemacht, die sinnvolle Anleitung und Unterstützung für einen gesünderen, aktiveren Lebensstil zu bieten. Dafür haben wir gleich zwei wunderschöne Laufuhren entwickelt. Beide mit einem extrem gut ablesbaren Display (auch bei hellem Licht) und einer völlig neuen Hochleistungs-Hardware-Plattform. Die Basis ist die Polar Herzfrequenzmessung am Handgelenk sowie leistungsstarke Trainingstools, die auf Polar-eigenen Algorythmen basieren." sagt Sander Werring, CEO von Polar Electro. "Der Produktname Pacer hat eine lange Tradition in unserer Unternehmensgeschichte. Schon vor Jahrzehnten hat er für Läufer eine neue Ära eingeläutet. Wir haben auf seinem Erbe aufgebaut, um eine neue Produktlinie zu entwickeln, die alles für Läufer hat, was wir per Wissenschaft einbringen können.“



Polar Pacer Pro

Für alle, die besser laufen wollen



Die Polar Pacer Pro ist eine der leistungsstärksten und ausgereiftesten Laufuhren, die Polar je entwickelt hat. Sie ist ultraleicht, hat einen leistungsstarken Prozessor und enthält ein umfangreiches Paket an spezifischen Lauf-Trainingstools. Damit können engagierte Läufer*innen, ihre Laufökonomie und Leistung gezielt verbessern. Das neue Antennendesign bietet präzises GPS ohne Kompromisse und die ultralange Akkulaufzeit ermöglicht bis zu 35 Stunden Training bei aktiviertem GPS- und Herzfrequenz-Tracking.



Jedes Detail der Polar Pacer Pro wurde speziell für die Bedürfnisse von Läufer*innen entwickelt



Das zurückgenommene und kompakte Design der Laufuhr ist am Handgelenk kaum spürbar und bietet maximalen Komfort beim Laufen und auch danach beim Tragen im Alltag.

Die ergonomischen Supergrip-Tasten halten jedem Wetter stand, wenn es auf jede Sekunde ankommt und die Aluminiumblende verleiht dem leichten Gehäuse einen eleganten Touch.



Mit dem hellen und stromsparenden MIP-Farbdisplay (Memory-in-Pixel) können Läufer ihre Ergebnisse und Statistiken immer und zu jeder Zeit deutlich ablesen.



Das ultradünne Display aus Gorilla-Glass sorgt für eine hohe Robustheit. Die Benutzeroberfläche wurde stark verbessert und die Performance kann nun schneller und besser verarbeitet werden. Dafür hat Polar extra einen größeren und besseren Speicher entwickelt.



Das Barometer in der Polar Pacer Pro ermöglicht es Läufern*innen, die Leistungswerte am Handgelenk automatisch in Watt zu messen. Dies bedeutet, dass die für jeden Laufabschnitt erbrachte Leistung gleich überprüft werden kann. Das sorgt für eine optimale Intensität des Laufs.



Die Polar Pacer Pro wird mit dem innovativen SHIFT™-Adapter geliefert, so dass der Benutzer das Aussehen seiner Uhr ganz einfach an jedes Standard-20-mm-Armband mit Schnellverschluss-Federstegen anpassen kann.



Polar Pacer

Für alle, die sich in das Laufen verlieben wollen



Die Polar Pacer ist eine ideale Laufuhr für alle, die endlich ins Laufen kommen wollen. Sie verkörpert die Einfachheit des Laufsports mit allen wichtigen Funktionen und den speziellen Tools für Training, Schlaf und Erholung, die sie brauchen, um sich in diesen Sport wirklich nachhaltig zu verlieben.



Damit kommt man ins Laufen



Mit der Polar Pacer werden Laufeinsteiger*innen leicht und einfach verstehen, wie sich das Training auf ihren Körper auswirkt. Sie finden so ihr Tempo und die richtige Intensität.



Beginnend mit dem neuen Walking-Test können Anfänger*innen und unerfahrene Läufer*innen ihre anfängliche aerobe Fitness anhand ihrer VO2max leicht einschätzen. Dieser wichtige Basis-Wert zeigt, wie viel Sauerstoff der Körper während des Trainings aufnehmen und nutzen kann. Und das Ganze, indem sie einfach einen 15-minütigen schnellen Spaziergang machen.



Mit einer Vielzahl von Funktionen, die das Lauftraining leiten, unterstützen und personalisieren, hilft Polar Pacer dabei, jeden Lauf zu einem guten Lauf zu machen und Rückschläge zu vermeiden, die zu Verletzungen und letztlich zur Demotivation führen können.



Die Polar Pacer hat ähnliche Designprinzipien und ähnlich viele Funktionen wie die Polar Pacer Pro, einschließlich des MIP-Displays und des ultradünnen Gorilla Glas Displays. Die Laufuhr ist leicht, dünn, benutzerfreundlich und ästhetisch ansprechend. Auch sie verfügt über besonders griffige Tasten für eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit. Die gleiche Hardware-Plattform und Hochleistungs-CPU sorgen bei der Polar Pacer für ein flüssiges und reibungsloses Handling.



Ein unglaubliches Lauferlebnis



Polar Pacer und Polar Pacer Pro enthalten alle Funktionen, die jede*r Läufer*in benötigt, um das Training sowie Challenges zu planen, auszuwerten und zu analysieren. Diese neuen Laufuhren greifen auf die bewährten proprietären Algorithmen von Polar zurück, um leistungsstarke Trainings- und Erholungs-Tools zu einem unvergleichlichen Lauferlebnis zu machen.



● ALLES WESENTLICHE - Alles, was Läufer von Anfang bis Ende brauchen, einschließlich Tempo, Zeit, Runden und Stoppuhr.



● STEP BY STEP - Der Benutzer kann eine Vielzahl von Workouts auf der Grundlage von Herzfrequenz- und Geschwindigkeitsbereichen für geführte und unterstützte Läufe planen, oder einfache Ziele wie "30 Minuten laufen" festlegen.



● MEHRERE LAUFPROFILE - Egal, ob sie durch die Stadt oder auf einer Bahn laufen, die User können spezifische Einstellungen für verschiedene Lauftypen festlegen, einschließlich Trail Running, Track & Field und Indoor Running.



● LAUFPROGRAMME – Automatische, an das eigene Fitnesslevel angepasste und personalisierte Trainingspläne für 5 km, 10 km, 21 km und 42 km helfen dabei, das persönliche Ziel zu erreichen.



● ROUTENVERFOLGUNG – Das integrierte GPS liefert genaue Geschwindigkeits- und Entfernungsmessungen, um Läufe überall zu tracken.



● LAUFLEISTUNGSTEST – Ein Test mit maximaler Anstrengung zur Ermittlung von VO2max, Fitnessniveau und maximaler Herzfrequenz, sowie zur Personalisierung von Herzfrequenz, Geschwindigkeit und Leistungsbereichen.



VERFÜGBARKEIT UND PREISE



UVP Pacer Pro: 299,90 €

UVP Pacer: 199,90 €



● Die Polar Pacer Pro ist ab heute auf polar.com/ de erhältlich.

Mit dem mitgelieferten SHIFT™-Adapter können Benutzer des Polar Pacer Pro auch jedes Standard-20-mm-Armband befestigen.



● Die Polar Pacer kann auf Polar.com/de vorbestellt werden und wird ab Mai ausgeliefert. Die Polar Pacer funktioniert mit jedem Standard-20-mm-Armband mit Schnellverschluss-Federstegen.



Polar Pacer und Polar Pacer Pro werden mit maßgefertigten Polar Silikonarmbändern geliefert. Sie gewährleisten eine hervorragende Passform und optimale Herzfrequenzmessung.

Eine neue Kollektion von Polar Pacer und Polar Pacer Pro Zubehör sowie Armbändern wird ab Mitte Mai erhältlich sein.