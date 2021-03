Polar launcht - Das perfekte Doppel!

LAUFPROGRAMM - Adaptive Trainingspläne, mit denen Laufziele effizient und präzise erreicht werden können.

- Adaptive Trainingspläne, mit denen Laufziele effizient und präzise erreicht werden können. TRAINING LOAD PRO ™ - Bietet detaillierte Einblicke in die Reaktionen des Körpers, um die vollständige physische Wiederherstellung vor dem nächsten Training zu unterstützen.

- Bietet detaillierte Einblicke in die Reaktionen des Körpers, um die vollständige physische Wiederherstellung vor dem nächsten Training zu unterstützen. GENAUIGKEIT - Fortschrittliche handgelenkbasierte Herzfrequenztechnologie und integriertes GPS zur präzisen Verfolgung von Geschwindigkeit, Entfernung und Standort.

- Fortschrittliche handgelenkbasierte Herzfrequenztechnologie und integriertes GPS zur präzisen Verfolgung von Geschwindigkeit, Entfernung und Standort. SCHLAF- UND ERHOLUNGSDATEN - Die Funktionen Sleep Plus Stages ™ und Nightly Recharge ™ bieten detaillierte Einblicke in die Schlafdauer und Schlafqualität, sowie die Messung der Erholung über Nacht. Das macht es leicht, sich auf den nächsten Tag vorzubereiten.

- Die Funktionen Sleep Plus Stages ™ und Nightly Recharge ™ bieten detaillierte Einblicke in die Schlafdauer und Schlafqualität, sowie die Messung der Erholung über Nacht. Das macht es leicht, sich auf den nächsten Tag vorzubereiten. FITSPARK ™ & WOCHEN-ZUSAMMENFASSUNG - Die personalisierte tägliche Trainingsanleitung basierend auf Erholung und Trainingsverlauf sowie die Verfolgung des Fortschritts über die Funktion "Wochen-Zusammenfassung".

- Die personalisierte tägliche Trainingsanleitung basierend auf Erholung und Trainingsverlauf sowie die Verfolgung des Fortschritts über die Funktion "Wochen-Zusammenfassung". FUEL WISE ™ - Der intelligente Versorgungsassistent, der während langer Trainingseinheiten optimale Hinweise zum Auftanken des Körpers durch Flüssigkeit oder Energie liefert.

- Der intelligente Versorgungsassistent, der während langer Trainingseinheiten optimale Hinweise zum Auftanken des Körpers durch Flüssigkeit oder Energie liefert. SMARTWATCH ESSENTIALS - Einfach zu bedienende Display-Ansichten zur handgelenkbasierten Musiksteuerung, für Wetterberichte und Push-Benachrichtigungen.

STYLE - Leichtes, aber langlebiges Design, das mit einer Vielzahl von Zifferblättern, Farben und Armbändern personalisiert werden kann - einschließlich Armbändern, die mit echten Kristallen von Swarovski® verziert sind.

SERENE – Die kurze Pause im Alltag - Geführte Atemübungen, um Körper und Geist in Einklang zu bringen.

HR-SENSORENMODUS – Die genaue Messung der Herzfrequenz in Echtzeit, kompatibel mit anderen Geräten wie Fitnessgeräten oder Fahrradcomputern.

„Ich bin stolz, heute zwei Produkte vorstellen zu können, welche die Polar-Familie noch etwas größer und kompletter machen. Die neue Vantage M2 - die smarte Multisportuhr - für alle jene, die Sport und Laufen lieben und die Ignite 2 - die perfekte 24/7 Begleiterin für alle Fitnessbegeisterten.“ Polar - Weltmarktführer für tragbare Sport- und Herzfrequenztechnologie, oder moderner beschrieben als Wearables, kündigt mit viel Stolz gleich zwei Neuzugänge in seiner erfolgreichen Ignite- und Vantage-Familie an: Polar Vantage M2 und Polar Ignite 2.Hoch im Norden unserer Welt entwickelt Polar seit jeher Produkte, die das Leben der Menschen begleiten. Viele User und Fans sind mit unserer gesunden und sportlichen DNA tief verbunden. Seit über 40 Jahren entwickelt Polar Produkte, die Menschen dabei unterstützt gesund zu bleiben, fitter zu werden, leistungsfähiger und erfolgreicher zu sein. Die Polar Vantage M2 und die Polar Ignite 2 bringen diese Tradition auf ein neues Niveau. Sie bieten jeweils eine Reihe innovativer intelligenter Funktionen, eine personalisierte Anleitung und stilvolle, funktionale Designs.Die Polar Vantage M2 ist die All-in-One-Multisport-Smartwatch, mit der Sportler ihre Leistung steigern können. Mit passgenauer und personalisierter Anleitung, bis zu 100 Stunden Akkulaufzeit im Trainingsmodus und dabei unglaublicher Präzision, um Fortschritt und Erholung genau zu verfolgen.Die Uhr ist perfekt für alle, die im Grunde die Haltung eines echten Athleten in ihrem Leben verankert haben. Sie hilft Menschen, intelligenter und nicht einfach nur härter zu trainieren.Die Funktionen der Polar Vantage M2 im Überblick:Die Polar Ignite 2 vereint eine Reihe an tollen Sport- und Fitness-Funktionen.Ideal für alle Fans eines gesunden Lifestyles. Sie hat ein schlankes, leichtes Design, Smartwatch-Funktionen und eine Akkulaufzeit von bis zu 5 Tagen. Das macht die Ignite 2 zum idealen 24/7 Fitnesstracker.