Der Wearable Scoop 2023: Polar und die Kultmarke Casio gehen gemeinsame Wege

Erstmalig in der Wearables-Branche stellt ein Brand seine wissenschaftlich fundierten Algorithmen ausgewählten Partnern aus unterschiedlichen Branchen zur Verfügung. 25 Algorithmen aus den Bereichen Fitness, Wohlbefinden und Gesundheit stehen zur Lizenzierung bereit.





Die Veröffentlichung der Casio G-Shock G-SQUAD GBD-H2000 Smart Watch, ist „Powered by Polar“ und legt damit den Grundstein für ein neues B2B – Umfeld.





Polar bietet ein großes Spektrum an professionellen Lösungen an. Dazu gehören Programme für Schulen, wie Polar GoFit oder Polar Club für Gruppentraining sowie Polar Flow for Coach für Personal Trainer und Coaches, Polar Team Pro für Sportorganisationen, genauso wie OEM-Lösungen für Industriepartner.





Polar gehört zu den Top 10 der Wearables-Industrie und ist der unbestrittene Marktführer im Bereich der Herzfrequenz-Messtechnologie. Das Ganze gestützt auf fast 50 Jahre Forschung und 450 Patente.





In mehr als 11.000 veröffentlichten Studien wurden Produkte, Dienstleistungen und Technologien von Polar verwendet. Das sind mehr als die aller Wettbewerber zusammen.

Polar Electro, Weltmarktführer im Bereich Coaching für Fitness, Sport und Gesundheit, geht einen Schritt weiter und kündigt einen für die Branche außergewöhnlichen Schritt an. Polar öffnet das Schatzkästchen und ermöglicht ausgewählten Partnern polarspezifische Algorithmen sowie bewährte Softwarelösungen zu nutzen. Den starken Auftakt macht die Zusammenarbeit mit Casio - einer Kultmarke im Uhrensegment.Der Top-Standard jetzt für die Kultmarke CasioAls Branchenpionier, ist Polar nach wie vor der Goldstandard in der Herzfrequenz-Messtechnologie. Polar hat fast 50 Jahre Erfahrung und wissenschaftliche Entwicklungen bringen das Wissen, um personalisiertes Coaching zu perfektionieren.Das gilt für das B2C Business rund um Sport, Fitness und Gesundheit, als auch für den Profisport. Polar setzt seit jeher auf ein maßgeschneidertes, ganzheitliches Verständnis von Gesundheit, Fitness und Wohlbefinden für Endverbraucher sowie ein komplettes 360-Grad-Ökosystem von Apps, Diensten und Produkten, die alle wie Zahnräder ineinander greifen, um mit dem User seine Ziele zu erreichenMehr Gesundheit. Global gedacht. Gesellschaftliche Verantwortung.Ab heute geht Polar noch einen Schritt weiter in seinem Bestreben, zu einer gesünderen und glücklicheren Gesellschaft beizutragen. In Anbetracht des weltweit steigenden Interesses an personalisierten Daten und deren Fähigkeit, die allgemeine Gesundheit zu verbessern, geht Polar einen wegweisenden Schritt. Wissenschaftlich fundierte Algorithmen werden ab sofort einer viel breiteren und globalen Nutzerbasis zugänglich gemacht.Powered by Polar. Es geht nicht besser. Es geht nicht genauer.Das neue "Powered by Polar"- Angebot umfasst 25 Algorithmen, aus denen kommerzielle Partner auswählen können. Die Algorithmen basieren auf Millionen von Nutzervalidierungen. Sie decken die Bereiche Schlaf, Training, Wohlbefinden, Aktivität, Leistung und Erholung ab. Dies bedeutet, dass zukünftige Partner ihre bisherigen Möglichkeiten unglaublich erweitern können.Das gilt für Organisationen im privaten sowie im öffentlichen Sektor. Polar Partner bieten damit z.B. ihren Mitarbeitern oder Kunden ein vielfaches mehr an Nutzererlebnissen. Und das ohne jahrelange Forschung und das entsprechende Investment. Als B2B Partner hat Polar genau das Know-How, das es braucht, um Produkte in einem kurzen Zeitraum entsprechend dem aktuellen und gewünschten Standard zu produzieren.Ein glücklicheres Leben. Endlich.Den Startschuss gibt die Partnerschaft mit dem japanischen Kult-Uhrenhersteller Casio. Mit der Markteinführung des neuen G-Shock Modells G-SQUAD GBD-H2000 - komplett mit Funktionen "Powered by Polar" - können Casio-Nutzer überall auf personalisierte Trainings- und Erholungsfunktionen für ein fittes und gesünderes Leben zugreifen."Dies ist ein Novum in der Wearables-Branche und Polar ist sehr stolz darauf, hier eine absolute Vorreiterrolle zu spielen", sagt Sander Werring, CEO von Polar. "Unsere Mission ist es, jedem und überall ein glücklicheres und gesünderes Leben zu ermöglichen. Diese Partnerschaft mit Casio ist der erste Schritt, um deutlich in diese Richtung zu skalieren", fügt er hinzu.Millionen Casio Nutzer profitieren"Seit Jahren beobachten wir weltweit das wachsende Interesse daran, die eigene Gesundheit und seinen Körper besser verstehen zu können", sagt Takashi Uema, Leiter der Global Marketing and Planning Division bei Casio. "Für uns ist es großartig, mit einem Vorreiter wie Polar zusammenzuarbeiten. Denn damit versorgen wir weltweit Millionen von Casio-Nutzer mit wissenschaftlich fundierten sowie personalisierten Gesundheitsdaten."Das Wichtigste im Überblick.