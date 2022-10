Reisevortrag: Mit Kleinkind und Rädern entlang der Westküste Amerikas

Radreisen in Deutschland machen Patrick Wordell-Dietrich und Franziska Wordell jährlich seit sie zusammen sind. Als Hochzeitsreise planen die beiden eine 3-monatige Radreise durch Amerika von der Ostküste bis zur Westküste.Als sie jedoch erfahren, dass sich Nachwuchs auf den Weg macht, zweifeln sie, ob die Reise mit einem Kleinkind überhaupt umsetzbar ist. Ein Kind ist bereits eine Herausforderung, aber eine lange Radreise mit Zelt und dem täglich Neuen scheint verrückt. Dennoch wollen die beiden ihren Traum nicht aufgeben. Sie planen um und entscheiden sich, von Seattle bis San Franzisco an der Westküste entlang zu fahren. Mit auf den amerikanischen Kontinent nehmen sie ihre eigenen Räder, einen Radwagen und 8 Fahrradtaschen – gepackt mit den wichtigsten Gegenständen für einen Campingurlaub.Insgesamt fahren die Drei 2.370 km entlang der pazifischen Küste. Regentage, Krankheit, Fahrraddiebstahl und andere Hindernisse können sie auf ihrem Weg nicht zur Umkehr oder zum Abbruch zwingen.Ihre Familien und Freunde nannten sie verrückt und die Reise selbst gefährlich. Doch für sie war es ein Abenteuer, das unvergessliche Erlebnisse bescherte und sie zu einem Team machte.Eine Reise voller spannender Erlebnisse, neuen Erkenntnissen und zahlreichen Begegnungen.Der Vortrag ist Teil der Veranstaltungsreihe „Fahrradweitsichten“ im Fahrradfachmarkt in der Markthalle. Die fahrradbegeisterte Moderatorin und Eventmanagerin Stephanie Pohl aus Dresden heißt jeden Monat Radabenteurer und Globetrotter willkommen. Am 9. November berichtet der passionierte Radfahrer Christian Günther aus Chemnitz über seine Alpenüberquerung.Der Eintritt zum Vortrag beträgt sieben Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Beginn ist 19 Uhr. Unter dem Publikum werden drei Fahrradsachpreise verlost.12. Oktober 202219 - ca. 21 UhrFahrrad XXL in Chemnitz, An der Markthalle 1, 09111 Chemnitz7 Euro pro Person, eine Anmeldung ist nicht erforderlichPatrick Wordell-DietrichBei Interesse an Freikartenverlosungen melden Sie sich bitte bei pohlevents.