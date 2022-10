Reisevortrag: Der Kaukasus und Russland

Martin Penzel reist gleich zweimal mit dem Rad in die Kaukasusländer Armenien, Georgien und Russland. Im März 2014 bricht er in Jena zum ersten Mal auf und passiert auf dem zweimonatigen Weg in den Kaukasus mehrere Balkanstaaten und die bergige Türkei. Nach einem Monat voller spannender Begegnungen, Gastfreundschaft und Abenteuer in Armenien und Georgien tritt er per Schiff über das Schwarze Meer die Rückreise durch die Länder Ukraine, Moldawien und Polen an. Seine Bilanz der fast fünfmonatigen Reise sind 16 durchfahrende Länder, 8.000 zurück gelegte Kilometer, viele neue Bekanntschaften und der Wunsch russisch zu erlernen.Ein Jahr später erfüllt sich Martin diesen Wunsch und besucht einen Sprachkurs in Kasan. Danach startet er mit seinem Fahrrad die zweite Reise von Astrachan durch endlose Steppenlandschaften nach Dagestan ans Kaspische Meer und in den russischen Kaukasus. Über schroffe Berge, grüne Weiden und abgelegene Täler geht die Reise weiter in die beiden Regionen Tschetschenien und Nordossetien und bringt ihn schließlich über die ehemalige Georgische Heerstraße bis in die georgischen Hauptstadt Tibilisi.Angetan von faszinierenden Landschaften und der Herzlichkeit der Einheimischen Fremden gegenüber berichtet Martin Penzel vom Alltag auf seinen Reisen im Fahrrad XXL Halle.Der Vortrag gehört zur Veranstaltungsreihe „Fahrradweitsichten“ im Fahrradfachmarkt auf der Delitzscher Straße. Moderatorin und Eventmanagerin Stephanie Pohl aus Dresden heißt jeden Monat Radabenteurer und Globetrotter willkommen. Am 8. November berichtet der fahrradbegeisterte Chemnitzer Christian Günther von seiner Alpenüberquerung mit dem Rennrad.Der Eintritt zum Vortrag beträgt sieben Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Beginn ist 19 Uhr. Unter dem Publikum werden drei Fahrradsachpreise verlost.11. Oktober 202219 - ca. 21 UhrFahrrad XXL in Halle (Saale), Delitzscher Straße 63a7 Euro pro Person, eine Anmeldung ist nicht erforderlichMartin PenzelBei Interesse an Freikartenverlosungen melden Sie sich bitte bei Stephanie Pohl info@pohlevents.de 0351-65352309