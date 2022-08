Radfahrspaß und Genuss: 25. Altenberger Radtour Jubiläumstour startet am 4. September

Seit 1997 treffen sich Radsportbegeisterte aus der Region zur Altenberger Radtour, kurz Artour genannt. Inspiriert von der Tour de France starten sie jedes Jahr zu ihrer Bergetappe nach Altenberg. Daraus hat sich eine jährliche Tradition entwickelt. Mittlerweile gibt es auch kürzere Strecken für Genussradler. An den Streckenposten können die Teilnehmer regionale Spezialitäten verkosten. Bis zu 700 Fahrer sind jährlich dabei. Am Sonntag, dem 4. September, startet die 25. Jubiläumsauflage. Die Online-Anmeldung endet am 1. September. Veranstalter ist die Dresdner Agentur Pohlevents. Hauptsponsoren der Tour sind Fahrrad XXL und die Ostsächsische Sparkasse.Die Artour startet neu an der Radrennbahn Heidenau und wird vom Bahnradweltmeister im Teamsprint Carsten Bergemann aus Dresden eröffnet. Bergemann, der seit 2012 zum Trainerstab der U-23-Nationalmannschaft gehört, trainierte jahrelang selbst auf der Radrennbahn. Der Ex-Radprofi wird die Tour mitfahren und am Ziel sein Bahnrad präsentieren und den Teilnehmern Techniktipps für die Befahrung auf der Radrennbahn geben.Die Strecke führt von Heidenau durch die Apfelplantagen nach Röhrsdorf, weiter über Reinhardtsgrimma, Oberfrauendorf und Hirschsprung bis ins Osterzgebirge nach Altenberg und zurück. Unterwegs laden vier Streckenposten, die zugleich Wendepunkte für die kürzeren Etappen sind, zur Pause ein. Teilnehmer können hier regionale Produkte probieren. So gibt es süß und herzhaft belegte Brote und Kuchen von der Biobäckerei Bucheckchen aus Dresden. Äpfel, Pflaumen, Birnen, Gurken und Tomaten kommen von Becks Obstscheune aus Röhrsdorf. Aroniasaft und Energieriegel steuert die Firma Aronia Original aus Dresden bei. Bier liefert die Meißner Schwerter Privatbrauerei.Vier Streckenvarianten stehen zur Wahl. Leichteste Option ist Tour A mit einer Länge von 35 Kilometern bis Reinhardtsgrimma und zurück. Sportlich anspruchsvoller sind die beiden Mittelstrecken Tour B und C mit 50 und 65 Kilometern Länge. Und was der Mont Ventoux für die Tour de France, ist „der steile Kanten“ bei Oberfrauendorf für die Artour. Zum Jubiläum empfängt am zweiten Streckenposten das Jazztrio Dresden die Teilnehmer.Tour D, ist mit 100 Kilometern und 1600 Höhenmetern die härteste Route. Hier sind Trainierte unter sich. Landschaftlicher Höhepunkt ist die 35 Kilometer lange Schleife ab Hirschsprung über Altenberg, Geising und Müglitz entlang der tschechischen Grenze. Schweißtreibende Anstiege werden mit traumhaften Aussichten ins Erzgebirge und Böhmen belohnt. Ab Hirschsprung führt die Strecke nach Dresden fast nur noch bergab.Am Ziel an der Radrennbahn Heidenau gibt es auf dem Gelände ein kleines Fahrradfest mit Musik, regionalen Speisen und Getränken sowie einer Tombola mit hochwertigen Preisen für Radsportler und einer Fahrradausstellung. Wer auf der Heidenauer Radrennbahn mit dem eigenen Rad fahren möchte, kann das am 4. September 2022 nach der Tour ausprobieren.Ein Starterpaket kostet inklusive Pausenverpflegung und Fahrradfest mit Tombola 16 Euro, ermäßigt zwölf Euro. Kinder bis 14 Jahre fahren kostenfrei mit. Die ersten 500 Teilnehmer, die sich anmelden, erhalten eine Artour-Trinkflasche. Eine Anmeldung ist bis 1. September möglich. Zur Sicherheit fahren Pannenservicefahrzuge und Krankenwagen mit. Die Strecke ist ausgeschildert und kommt ohne Straßensperrungen aus.4. September 202215. Juli bis 01. September 2022 unter www.artour-rtf.de

Radrennbahn Heidenau (Am Sportforum 5, 01809 Heidenau)9:00, 9:30, 10:00 und 10:30 Uhr (online wählbar)16 Euro, ermäßigt 12 Euro (Rentner, Studenten, 14- bis 18-Jährige), Kinder bis 14 Jahre freiDie ersten 500 Anmeldungen erhalten eine Trinkflasche.Fahrrad XXL, Ostsächsische Sparkasse, Oppacher Mineralquellen, Meißner Schwerter PrivatbrauereiTour A: Heidenau – Reinhardtsgrimma – Dresden / 35 km (450 Hm)Tour B: Heidenau – Oberfrauendorf – Dresden / 50 km (690 Hm)Tour C: Heidenau – Hirschsprung – Dresden / 65 km (920 Hm)Tour D: Heidenau – Altenberg – Dresden / 100 km (1.560 Hm)