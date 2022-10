Urlaub mit Kindern – mit den richtigen Reiseführern ein Kinderspiel

Am Messe-Donnerstag berichten unsere Autorinnen der Reihe „... mit Kindern” auf der Frankfurter Buchmesse von ihrer Recherche und verraten Ihnen Tipps, wie Sie Ihren perfekten Familien-Urlaub ganz leicht hinbekommen.Wandern mit Kindern? Oder ins Museum? Das ist keineswegs unmöglich! Mit den richtigen Informationen, schnell und passend zur Hand, gelingt der Urlaub in Hamburg oder am Bodensee kinderleicht. Die kundigen Reiseführer-Autorinnen vom Peter Meyer Verlag wissen nämlich, was Kinder lieben und wie auch unterschiedliche Interessen harmonisch kombiniert werden.Lernen Sie die netten Autorinnen kennen und folgen Sie ihnen auf Hexenpfaden und ins Popcorn-Museum! Der nächste Familien-Urlaub gelingt bestimmt!