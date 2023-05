Pmv Peter Meyer Verlag zu Gast auf der Mainzer Minipressen-Messe

Vom 18. bis 21. Mai 2023 findet die 26. Ausgabe der Mainzer Minipressen-Messe statt. Als nachhaltiger Verlag ist auch der pmv Peter Meyer Verlag auf der internationalen Buchmesse der Kleinverlage und Künstlerbücher wieder zu Gast. Am Stand C01 wird pmv-Inhaberin und Verlegerin Annette Sievers als direkte Ansprechpartnerin vor Ort sein. Auch die Autoren sind auf der Messe anzutreffen und stehen dem lesebegeisterten Publikum für Rückfragen und Auskunft gerne zur Verfügung.



Freizeit- und Reisebücher: Buntes Verlagsprogramm zur Mainzer Minipressen-Messe



Mit im Gepäck hat der nachhaltige Verlag sein kunterbuntes Programm aus Freizeit- und Reisebüchern für Familien und Individualreisende. Mit dabei ist beispielsweise der vergnügliche „Mainz Rheinhessen“-Ratgeber mit den schönsten familienfreundlichen Touren in Mainz und Umgebung. Wer auf der Messe abseits der regionalen Reiseführer eine tolle Geschenkidee sucht, findet beim pmv ein hervorragendes Wein-Kochbuch. Auf 144 Seiten entdecken Weinliebhaber neben der Vielfalt an regionalen Weinen Rezepte, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Empfehlungen. Passend zur »rhoihessischen« Mundart darf ein unterhaltsames Lexikon im Verlagsprogramm ebenfalls nicht fehlen. „Wenn Schambes schennt“ zeigt mit rund 1700 Spot-, Uz-, und Gassenwörtern auf humorvolle Weise, wie Schimpfen auf »Rhoihessisch« funktioniert. Passend dazu lassen sich auf der Messe auch Plakate und Geschenkpapiere mit witzigen Mundart-Bezeichnungen von rheinhessischen Orten als nettes Mitbringsel erwerben.



Kurzvortrag zum Thema nachhaltige Verlagsausrichtung geplant



In Sachen Nachhaltigkeit nimmt der Peter Meyer Verlag mit seinem Buchprogramm bereits seit der Gründung 1976 eine Vorreiterrolle ein. Alle Bücher werden in einem umweltschonenden Verfahren produziert und klimafreundlich ausgestattet. Weiterhin tragen alle pmv-Reiseführer mit dem Blauen Engel den höchsten Standard für umweltfreundliche Bucherzeugnisse. In einem rund 30-minütigen Vortrag wird Annette Sievers dem Publikum in einem 10-Punkte-Programm das Thema näherbringen und anhand von Alltagsbeispielen zeigen, wie man den eigenen Verlag nachhaltig ausrichtet. Zudem erklärt die Verlegerin, die mit ihren 30 Jahren Erfahrung als „alter Hase“ auf dem Gebiet gilt und ihre Expertise gerne weitergibt, warum heutzutage kein Unternehmen mehr an nachhaltiger Buchproduktion vorbeikommt.